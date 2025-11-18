+
अमलाको भाउ बढ्यो

२०८२ कात्तिक २७ गते ९:५०

  • कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार अमलाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँले बढेर ७५ रुपैयाँ पुगेको बताएको छ।
  • भदौ पहिलो साता अमलाको भाउ प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो।
  • अमलामा धेरै भिटामिन सी पाइने र यसको उपभोग प्रत्येक मौसमका लागि लाभदायक मानिन्छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा अमलाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मूल्यसूची अनुसार अमलाको भाउ बढेको देखिएको हो ।

आज बिहीबार अमलाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ बढेको छ । हिजो बुधबार प्रतिकिलो थोकमा ६५ रुपैयाँमा किनबेच भएको अमला आज भने किलोको ७५ रुपैयाँ पुगेको हो ।

भदौ पहिलो साता अमला प्रतिकिलो १ सय ७० रुपैयाँसम्मा किनबेच भएको थियो ।

अमिलो स्वादयुक्त अमलाको उपभोग प्रत्येक मौसमका लागि लाभदायक मानिन्छ । अमलामा अरू फलफूलमा भन्दा धेरै भिटामिन सी पाइन्छ ।

अमला
