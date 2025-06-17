‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ अमेरिकी फेस्टिभलमा पुरस्कृत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'यो मन त मेरो नेपाली हो' अमेरिकामा आयोजित 'सान फ्रान्सिस्को इन्टरनेसनल न्यू कन्सेप्ट फिल्म फेस्टिभल' मा उत्कृष्ट कथानक फिल्मको अवार्ड जितेको छ।
- निर्देशक मित्र प्रधानले उक्त अवार्ड ग्रहण गरेका हुन् र यसलाई नेपाली फिल्मका लागि खुसीको कुरा भनेका छन्।
- यसअघि फिल्मले बेलायतको 'मिल्टन किन्स इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल २०२५' मा छायांकन विधामा अवार्ड पाएको थियो।
काठमाडौं । ‘यो मन त मेरो नेपाली हो’ अमेरिकामा आयोजित ‘सान फ्रान्सिस्को इन्टरनेसनल न्यू कन्सेप्ट फिल्म फेस्टिभल’ मा पुरस्कृत भएको छ ।
फिल्मले फेस्टिभलमा उत्कृष्ट कथानक फिल्मको अवार्ड जितेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ११८ फिल्म प्रतिस्पर्धामा थिए ।
निर्देशक मित्र प्रधानले अवार्ड ग्रहण गरे । यसरी पुरस्कृत हुनु नेपाली फिल्मको लागि खुसीको कुरा भएको प्रतिक्रिया उनले दिए
फिल्मले यसअघि बेलायतमा आयोजना भएको ‘मिल्टन किन्स इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल २०२५’ मा पनि छायांकन विधामा अवार्ड जितेको थियो । छायांकार सौरभ लामा हुन् ।
फिल्मलाई ज्ञानबहादुर प्रधानले निर्माण गरेका हुन् । फिल्ममा विजय बराल, रोशन श्रेष्ठ, विल्सनविक्रम राई, आयुशा समाल, बुद्धि तामाङ, नारायण खाती, भुपेन्द्र लिङ्देन, विजिता परियार लगायतको अभिनय छ ।
फिल्ममा शिवम् अधिकारीको पटकथा लेखन छ । यसमा सौरभ लामाको छायाङ्कन, देव महर्जनको द्वन्द्व, समिर मियाको भीएफएक्स, कविराज गहतराज र प्रमोद भण्डारीको कोरियोग्राफी, बनिश शाहको सम्पादन तथा सिजिआई सत्यम राना छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4