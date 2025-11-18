+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई सघाएको भन्दै अमेरिकाद्वारा ३२ कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २७ गते १६:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अमेरिकाले इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सघाएको आरोपमा चीन, भारत, हङकङ, यूएई, टर्की लगायत ३२ संस्था र व्यक्तिहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ।
  • अमेरिकी विदेश विभागले प्रतिबन्धलाई २७ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध पुनः लागू गर्ने निर्णयको समर्थनमा लिएको जनाएको छ।
  • इरानमाथिको प्रतिबन्ध परमाणु कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतापछि हटाइएको थियो, तर यस वर्ष सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघले पुनः व्यापक आर्थिक र सैन्य प्रतिबन्ध लगाएको छ।

२७ कात्तिक, काठमाडौं । इरानको आणविक कार्यक्रमलाई सघाएको भन्दै अमेरिकाले चीन, भारत लगायतका देशका कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

भारत, इरान, चीन, हङकङ, संयुक्त अरब इमिरेट्स( यूएई) टर्कीएका साथै अन्य क्षेत्रका ३२ संस्था र व्यक्तिहरूमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो ।

उनीहरूले इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल र ड्रोन उत्पादनसँग जोडिएका आपूर्ति संयन्त्रको नेटवर्क चलाएको अमेरिकाको आरोप छ । जसमध्ये केहीले इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) सँग मिलेर काम गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेश विभागले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिबन्धसँग जोडिएका जानकारी दिएको छ ।

जसअनुसार यो कदम २७ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई पुन: लागू गर्ने निर्णयलाई समर्थन गर्दै लिइएको विदेश विभागले भनेको छ ।

परमाणु कार्यक्रमबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतापछि इरानमाथिको प्रतिबन्ध हटाइएको थियो । तर, यसै वर्षको सेम्टेम्बरमा राष्ट्रसंघले १० वर्षपछि पुन: इरानमाथि व्यापकस्तरमा आर्थिक र सैन्य प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

अमेरिका इरान चीन परमाणु कार्यक्रम भारत
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी शटडाउन अन्त्य गर्ने विधेयक संसदबाट पास

अमेरिकी शटडाउन अन्त्य गर्ने विधेयक संसदबाट पास
एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर

एआईमा अमेरिकापछि चीन दोस्रो स्थानमा, व्यावहारिक प्रयोगमा अग्रसर
अमेरिका पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एमपावरले बिनाधितो १ लाख डलरसम्म ऋण दिने

अमेरिका पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एमपावरले बिनाधितो १ लाख डलरसम्म ऋण दिने
अमेरिकासँग प्रतिभावान जनशक्ति छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति ट्रम्प

अमेरिकासँग प्रतिभावान जनशक्ति छैन, बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ : राष्ट्रपति ट्रम्प
‘शटडाउन’का कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय बढी उडान रद्द

‘शटडाउन’का कारण अमेरिकी एयरलाइन्सका २५ सय बढी उडान रद्द
मोटोपन र मधुमेहसँग जुधिरहेकाहरूलाई अमेरिकी भिसा पाउन कठिन

मोटोपन र मधुमेहसँग जुधिरहेकाहरूलाई अमेरिकी भिसा पाउन कठिन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित