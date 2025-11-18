+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामाजिक सञ्जालका असम्बन्धित ग्रुपमा नबस्न प्रहरीलाई हेडर्क्वाटरको निर्देशन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • प्रहरी प्रधान कार्यालयले नवनियुक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निर्देशनमा प्रहरी कर्मचारीलाई असम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल ग्रुपमा नबस्न आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेको छ।
  • नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजीपी अबीनारायण काफ्लेले प्रहरीका आफ्नै पेज, वेभसाइड र ग्रुपहरु मात्रै सूचना जानकारीका लागि प्रयोग गर्न भनिएको बताए।
  • प्रहरी कर्मचारीहरु अहिले प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशन अनुसार सामाजिक सञ्जालका विभिन्न असम्बन्धित ग्रुपहरुबाट बाहिर निस्कन थालेका छन्।

२८ कात्तिक, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालका विभिन्न असम्बन्धित ग्रुपहरुमा नबस्न प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले बिहीबार कार्यभार सम्हालेलगत्तै यसबारे आन्तरिक सर्कुलर गर्दै प्रहरी कर्मचारीहरुलाई त्यस्ता ग्रुपहरुमा नबस्न भनिएको छ ।

असम्बन्धित पेज तथा ग्रुपहरुमा नजोडी यसअघि पनि पटकपटक प्रहरी प्रधान कार्यालयले भन्दै आएकोमा अहिले त्यसलाई कडाई गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजीपी अबीनारायण काफ्लेले बताए ।

‘सूचना जानकारीका लागि नेपाल प्रहरीकै आफ्नै पेज, वेभसाइड,  ग्रुपहरु छँदैछन् । असम्बन्धित ग्रुपमा नजोडिन अहिले कडाइ गरेका छौं,’ प्रवक्ता काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रहरी हेडर्क्वाटरको यो निर्देशनसँगै अहिले प्रहरी कर्मचारीहरु सामाजिक सञ्जालका विभिन्न ग्रुपहरुबाट धमाधम बाहिर निस्कन थालेका छन् ।

आईजी दानबहादुर कार्की प्रहरी हेडर्क्वाटर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कान्तिपुर थिएटरमा नाटक ‘महारानीको जात्रा’ को मञ्चन (तस्वीर)

कान्तिपुर थिएटरमा नाटक ‘महारानीको जात्रा’ को मञ्चन (तस्वीर)
अरूको शरीरमाथि खेलबाड नगर, आईभीएफ कानून ल्याऊ

अरूको शरीरमाथि खेलबाड नगर, आईभीएफ कानून ल्याऊ
भारतसँगको पारवहन सन्धि प्रोटोकल संशोधन

भारतसँगको पारवहन सन्धि प्रोटोकल संशोधन
कांग्रेस सभापति देउवा सिंगापुरबाट आज स्वदेश फर्किँदै

कांग्रेस सभापति देउवा सिंगापुरबाट आज स्वदेश फर्किँदै
‘हामी जेनजीले राज्य र सरकारबीचको फरक बुझेनौं'(भिडियो)

‘हामी जेनजीले राज्य र सरकारबीचको फरक बुझेनौं'(भिडियो)
काठमाडौं विमानस्थल व्यस्त हुँदा नेवानिको जहाज दिल्ली डाइभर्ट

काठमाडौं विमानस्थल व्यस्त हुँदा नेवानिको जहाज दिल्ली डाइभर्ट

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित