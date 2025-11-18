+
थापा गाउँमा विशेष महाधिवेशन पक्षधर कांग्रेस युवाहरूको भेला

२०८२ कात्तिक २८ गते १४:०८

२८ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले युवा भेला गरेका छन् । काठमाडौंको थापागाउँमा भेला राखेर युवाहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

महामन्त्री गगन थापा पधधरको उल्लेख्य सहभागी छन् । भेलामा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षरको अगुवाई गर्ने नेताहरू सहित महामन्त्री थापा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि अवस्था असमान्य भएको हुँदा नै विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको वक्ताहरूले बताएका छन् ।

नियमित समय अनुसारको परिस्थिति हाल नभएको हुँदा विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व सहित चुनावमा जानुपर्ने वक्ताहरूको धारणा छ । वक्ताहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि काउन्डाउन सुरु भइसकेको समेत बताएका छन् ।

महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

महामन्त्री थापाले २७ मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी केन्द्रीय समितिमा बिहीबार प्रस्ताव गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस युवा भेला
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
