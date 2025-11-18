संसद विघटन असंवैधानिक छ, तत्काल पुनःस्थापना हुनुपर्छ : सभामुख

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक कदम भनेका छन्।
- घिमिरेले संसद् पुनःस्थापना नै मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताको समाधान र वैधानिक विकल्प भएको बताए।
- उनले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा चाँडो सकारात्मक फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
२८ कात्तिक, झापा । सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् विघटनलाई गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र अप्रजातान्त्रिक कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको तत्काल पुनर्स्थापना आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
झापाको बिर्तामोडस्थित आफ्नो निजी निवासमा आज सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख घिमिरेले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको समाधान संसद् पुनःस्थापना नै एक मात्र वैधानिक विकल्प भएको धारणा राखे ।
‘संविधानको दायराभन्दा बाहिर गएर गरिएको संसद् विघटनले मुलुकलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ,’ उनले भने । अहिलेको पहिलो आवश्यकता संसद् पुनःस्थापना भएको र त्यही नै वैधानिक बाटो भएको उनको भनाइ थियो ।
सभामुख घिमिरेले संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले चाँडो सुनुवाइ गर्दै कानुनी, व्यावहारिक तथा राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा सकारात्मक फैसला गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
