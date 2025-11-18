+
+
ट्रेन्डिङ

ताजा अपडेट

दोलखा दुर्घटना अपडेट : उपचारको क्रममा १ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २८ गते १८:२७

२८ कात्तिक, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको शैलुङ गाउँपालिका–६ कालापानीमा भएको माइक्रोबस दुर्घटनामा परी घाइते भएका मध्ये एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा गोर्खा निवासी  ६० वर्षीय एकुमाया अर्याल रहेको छन् । उनको सैलुङ अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । हाल उनी काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा बस्दै आइरहेकी थिइन् ।

प्रहरीका अनुसार मृतकको पुरानो घर गोर्खा भए पनि हाल काठमाडौंको चन्द्रागिरि बस्दै आएको प्रहरीले जानकारी दिए ।

दोलखा प्रहरीका सूचना अधिकारी श्रीराम तिमल्सिनाका अनुसार माइक्रोबसमा १६ जना सवार थिए । जसमध्ये १४ जना घाइते भएका छन् ।

काठमाडौंबाट शैलुङ घुम्न गएका उनीहरू चढेको बागमती प्रदेश ००२ ज ६२०८ नम्बरको ईभी माइक्रोबस शैलुङ गाउँपालिका–६ कालापानीमा दुर्घटनामा परेको थियो ।

दोलखा दुर्घटना नेपाल प्रहरी
ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

