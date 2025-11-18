सर्वोत्तम सिमेन्टको बिक्री आम्दानी ३५ प्रतिशत बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टको बिक्री आम्दानी ३५ प्रतिशत बढेको छ ।
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस अवधिमा १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेको छ । यस्तो आम्दानी गत आवको यसै अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ थियो । बिक्री आम्दानीमा आएको उच्च वृद्धिले कम्पनीको नाफा पनि उल्लेख्य छ ।
कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको यसै अवधिमा कम्पनी २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । त्यस्तै कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी २६.०७ रुपैयाँ छ ।
प्रतिसेयर नेटवर्थ २०८.११ रुपैयाँ छ । ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ छ । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९०५ रुपैयाँ छ ।
