सर्वोत्तम सिमेन्टको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सर्वोत्तम सिमेन्टले कुल २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ, जसमा ५ प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश समावेश छ।
- सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष केसीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
- कम्पनीको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण अनुसार बिक्री आम्दानी ३५ प्रतिशत बढेको र ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीका लागि कुल २० प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको छ ।
जसमा हाल कायम चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशत बोनस सेयर र करसहित १५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । कुल ९९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबर लाभांश प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
यसैबीच सोही सञ्चालक समिति बैठकले हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष केसीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । सर्वोत्तमले आजै चालु आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार बिक्री आम्दानी ३५ प्रतिशत बढेको छ ।
कम्पनीले पहिलो त्रैमासमा ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको यसै अवधिमा कम्पनी २ करोड २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो । त्यस्तै कम्पनीको वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी २६.०७ रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4