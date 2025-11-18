मकवानपुरमा मोटरसाइकल खोलामा खस्यो, दुई जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका–१ बुङदलमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ।
- मृत्यु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ चौकीटोलका ३९ वर्षीय वीरबहादुर गुरुङ र ३५ वर्षीय चन्द्रबहादुर गुरुङ छन्।
- दुर्घटना शनिबार रातिको समयमा भएको अनुमान गरिएको छ र शव पोष्टमार्टमका लागि हेटौंडा अस्पताल ल्याइएको छ।
३० कात्तिक, काठमाडौं । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका– १ बुङदलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ।
मृत्यु हुनेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ चौकीटोलका ३९ वर्षीय वीरबहादुर गुरुङ र पूर्वनवलपरासीको कावासेती–१३ घर भई हेटौंडा–२ चौकीटोल डेरागरी बस्ने ३५ वर्षीय चन्द्रबहादुर गुरुङ छन्। वीरबहादुर मोटरसाइकल चालक हुन् भने चन्द्रबहादुर पछाडि बसेका थिए।
बा.प्र.०३–००५ प ७९८० नम्बरको मोटरसाइकल मकवानपुरगढी गाउँपालिका–५ र भीमफेदी गाउँपालिका–१ को सिमाना पर्ने बुङ्दल खोलाको पुलबाट करिब ५० मिटर खसेको अवस्थामा पाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुवासचन्द्र बोहोराका अनुसार आइतबार बिहान करिब सात बजे स्थानीयले खोलामा मोटरसाइकल र अचेत अवस्थाका दुई व्यक्ति देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेको थिए।
स्थानीयको सूचनापछि इलाका प्रहरी कार्यालय चौकीटोलबाट प्रहरी घटनास्थल पुग्दा दुवैजनाको मृत्यु भइसकेको थियो। दुर्घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा घटना शनिबार रातिको समयमा भएको अनुमान गरिएको एसपी बोहोराले बताए।
मोटरसाइकल पश्चिम (सुपारेटार–ब्यारेक)बाट पूर्व (सामरी–धादिङ) तर्फ गइरहेको अवस्थामा दुर्घटना भएको प्रहरीको अनुमान छ। दुवै शव पोष्टमार्टमका लागि हेटौंडा अस्पताल ल्याइएको छ। अस्पतालमा शव ल्याइएपछि परिवारजनले पहिचान गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4