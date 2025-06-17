लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश घोषणा 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- लाभांशमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश समावेश गरिएको छ।
- लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ।
१ मंसिर, काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ ।
जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ ।
यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4