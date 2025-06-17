+
लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश घोषणा 

२०८२ मंसिर १ गते ११:११

  • लक्ष्मी सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
  • लाभांशमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश समावेश गरिएको छ।
  • लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ।

१ मंसिर, काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १०.५३ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ ।

जसमा १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.५३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ ।

यो लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात वितरण गरिने बैंकले जनाएको छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२५ रुपैयाँ छ ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक
