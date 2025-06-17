+
+
लक्ष्मी सनराइज बैंकको डिजिटल डिसेम्बर अभियान सुरु

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १७:२१

  • लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले 'डिजिटल डिसेम्बर २०२५' अभियान सुरु गरेको छ।
  • यो अभियानले देशभरका उद्यमहरूलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत कारोबार गर्न प्राथमिक च्यानल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
  • अभियानले नगद तथा चेक कारोबारलाई डिजिटल च्यानलमा रूपान्तरण गर्ने र भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल बैंकिङ प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले डिजिटल डिसेम्बर २०२५ अभियान सुरु गरेको छ । ‘इम्पावरिङ इन्टरप्राइजेज’ नाराका साथ देशव्यापी अभियान सुरु भएको बैंकले जनाएको छ ।

डिसेम्बर महिनाभर यो अभियान चल्नेछ । यस अभियानमा बैंकको डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई देशभरका व्यवसायको कारोबारका लागि प्राथमिक च्यानलको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिइएको बैंकले जनाएको छ।

‘अघिल्ला वर्षमा थालिएको उपभोक्ता केन्द्रित अभियानबाट यस वर्ष उद्यम केन्द्रित डिजिटल रूपान्तरणतर्फ थालनी हुनु एक महत्वपूर्ण फड्को हो’ बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

डिजिटल डिसेम्बर २०२५ ले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम, कर्पोरेट संघ संस्था तथा प्रतिष्ठान, खुद्रा तथा थोक बिक्रेता, आईटी, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, र आतिथ्य लगायतका सबै क्षेत्रका उद्यमहरूलाई समावेश गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यो अभियान उद्यमीहरुलाई डिजिटल बैंकिङका माध्यममा सक्रिय बनाउँदै उच्च मूल्यको नगद तथा चेक कारोबारलाई डिजिटल च्यानलमा रूपान्तरणा गर्ने र एपीआई तथा होस्ट टू होस्ट कनेक्टिभिटी मार्फत ग्राहकका प्रणालीबाट सिधै भुक्तानी गर्न मिल्नुका साथै भुक्तानी प्रकृयामा सहजीकरण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहने छ।

लक्ष्मी सनराइज बैंक
लक्ष्मी सनराइज बैंकको लाभांश घोषणा 

महाराजगञ्ज भाटभटेनीस्थित लक्ष्मी सनराइज बैंक शाखा नष्ट भए पनि लकर सुरक्षित

लक्ष्मी सनराइजको अगुवाइमा दूधकोशी–२ जलविद्युत आयोजनामा १५ अर्बको लगानी सम्झौता

लक्ष्मी सनराइज बैंकको नाफा ४१ प्रतिशत बढ्यो, लाभांश क्षमता कति ?

दिगो वित्त प्रवर्द्धन गर्न लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबीच साझेदारी

लक्ष्मी सनराइज बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो कार्बन उत्सर्जन प्रतिवेदन

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

