+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

बजारको तह र मूल्य निर्धारण मापदण्डका लागि वाणिज्य विभागले माग्यो सुझाव

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते ११:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार तह र वस्तु तथा सेवाको मूल्य मापदण्ड निर्धारणका लागि सुझाव माग गरेको छ।
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार विभागले रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
  • बजार संरचना स्पष्ट गर्न र मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न १५ दिनभित्र सुझाव दिन आग्रह गरिएको छ।

१ मंसिर, काठमाडौं । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारको तह र वस्तु तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्न आवश्यक सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १३ अनुसार बजारको तह तथा वस्तु र सेवा मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्न अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्न विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवाला समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नागरिक तथा उपभोक्ता समेतबाट बजारको तह र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सुझाव लिने निर्णय भएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारणमा एकरूपता, पारदर्शिता र नियमनको आवश्यकता, मूल्य नियन्त्रण, उपभोक्ता संरक्षण तथा बजार सन्तुलनका साथै बजारको नियम समेतलाई मध्यनजर गर्दै हाल चलनमा रहेका बजार संरचनाको स्पष्ट परिभाषा जरुरत भएको विभागले स्पष्ट पारेको छ ।

मूल्य निर्धारण मापदण्डका लागि स्पष्ट आधार तथा औचित्य समेतलाई विचार गरी १५ दिनभित्र सुझाव दिन सम्बद्ध सबैलाई विभागले आग्रह गरेको छ ।

वाणिज्य विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

८ उद्योगलाई वाणिज्य विभागले तिरायो २ लाख ३० हजार जरिबाना

८ उद्योगलाई वाणिज्य विभागले तिरायो २ लाख ३० हजार जरिबाना
वाणिज्य विभागको अनुगमन भाँडा पसलमा, साढे २ लाख जरिबाना

वाणिज्य विभागको अनुगमन भाँडा पसलमा, साढे २ लाख जरिबाना
एमआरपी र मूल्यसूची नराख्ने १५ पसललाई ३ लाख ६५ हजार जरिबाना

एमआरपी र मूल्यसूची नराख्ने १५ पसललाई ३ लाख ६५ हजार जरिबाना
४ फर्मलाई १ लाख ६० हजार जरिबाना

४ फर्मलाई १ लाख ६० हजार जरिबाना
१४ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ४ कारबाहीमा

१४ फर्ममा वाणिज्य विभागको अनुगमन, ४ कारबाहीमा
बाढीपहिरोको बहानामा उपभोक्तामाथि खुद्रा व्यापारीको ब्रह्मलुट, अनुगमन खोइ ?

बाढीपहिरोको बहानामा उपभोक्तामाथि खुद्रा व्यापारीको ब्रह्मलुट, अनुगमन खोइ ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित