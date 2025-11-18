+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

चितवन राइनोज 2025

22/1 (2.6)
कर्णाली याक्स 2025 va चितवन राइनोज 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

१०२ बलमा १४५ रन आवश्यक

चितवन राइनोज 2025

22/1(2.6)
vs

कर्णाली याक्स 2025

166/3(20)
WC Series
चितवन राइनोज 2025
22/1 (2.6)
VS
१०२ बलमा १४५ रन आवश्यक
कर्णाली याक्स 2025
166/3 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

एडुटेक इन्टरनेशनल अन्तर्राष्ट्रिय एसोसिओ स्टार्टअप अवार्ड २०२५ बाट सम्मानित

एसोसियोले प्रदान गरिने यो अवार्डले एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका उत्कृष्ट प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित गर्ने गर्दछ। यस वर्ष नेपालबाट कुल ७ वटा अवार्ड प्राप्त भएका छन्, जसमा एडुटेक इन्टरनेशनलको उपलब्धि विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते ८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एडुटेक इन्टरनेशनल प्रालिले एसोसिओ स्टार्टअप अवार्ड २०२५ प्राप्त गरेको छ।
  • कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक जितेन्द्र पोद्दारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान पाएका छन्।
  • एडुटेकले स्मार्ट बोर्ड र क्लासरुम सुलोशनमार्फत डिजिटल शिक्षामा योगदान पुर्‍याइरहेको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं। नेपालको अग्रणी प्रविधि कम्पनी एडुटेक इन्टरनेशनल प्रालिले प्रतिष्ठित एसोसिओ स्टार्टअप अवार्ड २०२५ प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो सम्मान कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक श्री जितेन्द्र पोद्दार लाई प्रदान गरिएको हो।

एसोसियोले प्रदान गरिने यो अवार्डले एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका उत्कृष्ट प्रविधि कम्पनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित गर्ने गर्दछ। यस वर्ष नेपालबाट कुल ७ वटा अवार्ड प्राप्त भएका छन्, जसमा एडुटेक इन्टरनेशनलको उपलब्धि विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ।

एडुटेक इन्टरनेशनलले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बजारमा अत्याधुनिक स्मार्ट बोर्ड, क्लासरुम सुलोशन, र कन्फेरेन्स उपलब्ध गराउँदै शिक्षण र व्यवसायिक प्रस्तुतीकरणलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्न योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ।

कम्पनीले हाल होरिन, आइनिक्स, हर्मनलगायतका विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गर्दै एआई जेनेरेट र अन्य प्रविधि समाधान विकासमा कार्यरत छ।

कम्पनीका संस्थापक सञ्चालक पोद्दारका अनुसार यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान एडुटेक इन्टरनेशनलको नवप्रवर्तन, गुणस्तर र डिजिटल शिक्षाको क्षेत्रमा गरिएको योगदानको प्रमाण हो।
यसले हाम्रो टोलीलाई अझै उत्साह र जिम्मेवारीका साथ देशको प्रविधि विकासमा योगदान पुर्‍याउने प्रेरणा दिएको छ।’

एडुटेक इन्टरनेशनल नेपालका अग्रणी विद्यालय, कलेज र कर्पोरेट संस्थाहरूको विश्वसनीय प्रविधि साझेदारको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। कम्पनीको उद्देश्य नेपालको डिजिटल शिक्षा र कार्य वातावरणलाई विश्वस्तरमा उचाल्ने हो।

क्यान महासंघले नेपालका प्रविधि कम्पनीहरूलाई सिफारिस गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अवसर प्रदान गर्दै आएको छ ।

एडुटेक इन्टरनेशनल एसोसिओ अवार्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक
पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?

पेटको क्यान्सरको जोखिम पुरुषलाई दोब्बर, कसरी बच्ने ?
तटस्थ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव

तटस्थ सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले पार्टी खोलेर चुनाव लड्न मिल्दैन : पूर्वराष्ट्रपति यादव
नौ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडको तयारी

नौ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेडको तयारी
पान्चलको ९० रन मद्दतमा कर्णालीले चितवनलाई दियो १६७ लक्ष्य

पान्चलको ९० रन मद्दतमा कर्णालीले चितवनलाई दियो १६७ लक्ष्य
कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भेटे प्रधानमन्त्री कार्की

कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भेटे प्रधानमन्त्री कार्की

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित