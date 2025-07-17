खरानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउन चाहेको छैन : रामकुमारी झाँक्री

२ मंसिर, गुल्मी । नेकपा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले खरानीबाट बनेको सरकारले जनमतको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकेको बताएकी छन् ।
मंगलबार प्रेस चौतारी नेपाल अर्घाखाँचीले आयेजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा झाँक्रीले वर्तमान सरकारले देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन गर्न नचाहेको बताइन् ।
झाँक्रीले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरू खुलेआम रहेका अवस्थामा कसरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।
उनले संसद् पुनर्स्थापना गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही दिशामा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।
लोकतन्त्र बचाउन संसद् तथा निर्वाचन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सरकारले एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई कतै जान नदिई स्वयं नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्दै निर्वाचन चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट गराएको उनले बताइन् ।
झाँक्रीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्दै देशलाई दुर्वल बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाइन् ।
जेनजी सहित सबै प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन गरी निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।
उनले देशलाई बचाउन, संविधानलाई सम्मान गर्न र लोकतन्त्रलाई जोगाउन संसद् पुनर्स्थापना गरेर अब सबै दल मिलेर निर्वाचनमा जानैपर्ने बताइन् ।
