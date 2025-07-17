+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
पोखरा एभेन्जर्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
पोखरा एभेन्जर्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

खरानीबाट बनेको सरकारले निर्वाचन गराउन चाहेको छैन : रामकुमारी झाँक्री

झाँक्रीले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरू खुलेआम रहेका अवस्थामा कसरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते १४:५३

२ मंसिर, गुल्मी । नेकपा एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले खरानीबाट बनेको सरकारले जनमतको सम्मान गर्ने वातावरण तयार गर्न नसकेको बताएकी छन् ।

मंगलबार प्रेस चौतारी नेपाल अर्घाखाँचीले आयेजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा झाँक्रीले वर्तमान सरकारले देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गबाट विचलित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै निर्वाचन गर्न नचाहेको बताइन् ।

झाँक्रीले लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दीहरू खुलेआम रहेका अवस्थामा कसरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिन् ।

उनले संसद् पुनर्स्थापना गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही दिशामा लैजानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

लोकतन्त्र बचाउन संसद् तथा निर्वाचन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

सरकारले एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीलाई कतै जान नदिई स्वयं नेतृत्वलाई घेराबन्दी गर्दै निर्वाचन चाहेको छैन भन्ने स्पष्ट गराएको उनले बताइन् ।

झाँक्रीले वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत काम गर्दै देशलाई दुर्वल बनाउन खोजेको आरोप समेत लगाइन् ।

जेनजी सहित सबै प्रमुख राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन गरी निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा निर्वाचनतर्फ अघि बढ्नु आजको आवश्यकता रहेको  उनले बताइन् ।

उनले देशलाई बचाउन, संविधानलाई सम्मान गर्न र लोकतन्त्रलाई जोगाउन संसद् पुनर्स्थापना गरेर अब सबै दल मिलेर निर्वाचनमा जानैपर्ने बताइन् ।

रामकुमारी झाँक्री
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एकीकृत समाजवादी भयंकर हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर हाम्रो यात्रा टुंगियो : रामकुमारी झाँक्री

एकीकृत समाजवादी भयंकर हुन्छ भन्ने लागेको थियो, तर हाम्रो यात्रा टुंगियो : रामकुमारी झाँक्री
बहुमतले माओवादीमा जाने निर्णय गर्‍यो, हामी सहभागी हुन्नौं : रामकुमारी झाँक्री

बहुमतले माओवादीमा जाने निर्णय गर्‍यो, हामी सहभागी हुन्नौं : रामकुमारी झाँक्री
‘समाजवादीको एकता माओवादी होइन, एमालेसँग राम्रो हुन्छ’

‘समाजवादीको एकता माओवादी होइन, एमालेसँग राम्रो हुन्छ’
रामकुमारी झाँक्रीको प्रस्ताव : पुस्तान्तरणसहित वाम एकता

रामकुमारी झाँक्रीको प्रस्ताव : पुस्तान्तरणसहित वाम एकता
रामकुमारीलाई स्पष्टीकरण बुझाउन सात दिन समय थप

रामकुमारीलाई स्पष्टीकरण बुझाउन सात दिन समय थप
मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, भ्रम छरेको बारे स्पष्ट हुन निवेदन दिन आएकी हुँ : नेता झाँक्री

मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छैन, भ्रम छरेको बारे स्पष्ट हुन निवेदन दिन आएकी हुँ : नेता झाँक्री

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

नेपाली फिल्म जगतकी ५ सुन्दर पुरानी नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित