+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यूएईको भिसा आंशिक खुला

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले जेनजी आन्दोलपछि कडाइ गरेको भिसा आंशिक रूपमा खुला गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते २१:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संयुक्त अरब इमिरेट्सले जेनजी आन्दोलनपछि कडाइ गरेको भिजिट र वर्किङ भिसा आंशिक रूपमा मात्र खुला गरेको छ।
  • नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका विशेष सेक्टरमा मात्र वर्किङ भिसा जारी भइरहेको छ।
  • परराष्ट्र मन्त्रालयले यूएईसँग निरन्तर छलफल गरी भिसामा देखिएको असहजता हटाउन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले जेनजी आन्दोलपछि कडाइ गरेको भिसा आंशिक रूपमा खुला गरेको छ । भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा कडाइ गरेको यूएईले भिसा आंशिक रूपमा मात्रै खुला गरेको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि यूएईले नेपालीलाई भिजिट तथा वर्किङ भिसा दिन कडाइ गरेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै भिसामा कडाइ गरेको यूएईले आंशिक रूपमा सहज बनाएको हो ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले विशेष सेक्टरमा भिसा जारी भएकाे पाइएको बताए । उनका अनुसार सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका वर्किङ भिसा जारी भइरहेको छ तर, अन्यको हकमा कुनै जानकारी दिइएको छैन।

‘पहिला बाँकी रहेकोहरूको जारी भइरहेको छ । त्यो बाहेक विशेष सेक्टरमा भिसा आइरहेको छ । सेमी गभर्मेन्ट तथा सरकारसँग जोडिएका कम्पनीहरूको भिसा एप्रुभल भइरहेको छ डिम्दोङले भने ‘स्पेशल अप्प्रुभल मात्रै भइरहेको छ ।’

त्यस्तै भिजिट भिसाको हकमा समेत आंशिक मात्रै खुला गरिएको उनले बताए । यूएईले १६ नोभेम्बरमा मात्रै १८ जना नेपालीको भिसा जारी गरेको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार पूर्ण रूपमाा बन्द नभएको र आंशिक रूपमा भिसा जारी भइरहेको छ । नेपालले भिसामा देखिएको असहजता हटाउन यूएई सरकारसँग निरन्तर छलफल तथा सम्बाद गरिरहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल चलिरहेको बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालस्थित यूएई दूतावास अधिकारीहरूसँग समेत निन्तर छलफल गर्दै आएको छ । त्यस्तै यूएईमा रहेको नेपाली दूतावासले समेत यूएईका अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल जारी राखेका छन् ।

मंगलबार मात्रै यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले यूएईको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग भेट गरेका छन् । कन्सुलर मामिला हेर्ने कार्यबाहक सहायक उपसचिव रसिद मधरसँग भेट गरेका हुन् ।

भेटका क्रममा युएईमा रहेका नेपालीहरूले भोग्नु परेका कन्सुलर तथा श्रमसँग सम्बन्धित विविध विषयमा छलफल भएको दूतावासले जनाएको छ । यूएईमा रोजगारी मात्रै नभई भ्रमणका लागि आउने नेपालीको भिसा सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

यूएईले भदौ ३० गतेदेखि भिसामा कडाइ गरेको थियो । भिसामा कडाइ गर्नुको औपचारिक जानकारी नदिएको यूएईले अनौपचारिक रूपमा भने नेपालको जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई कारण देखाएको थियो ।

प्रमुख श्रम गन्तव्य मानिएको यूएईले भिसामा कडाइ गरेपछि एक महिनामै त्यहाँ पुग्ने औसत ९ हजार ७ सय प्रभावित भएका थिए । भदौमा १९ हजार ६ सय २ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा असोजमा घटेर ९ हजार ८ सय ९८ जना पुगेका थिए ।

भिसामा कडाइ गर्दा यूएईको श्रम मन्त्रालयबाट श्रम अनुमतिपत्र अर्थात ‘मोल’ लिएका ४ हजारभन्दा बढी भिसा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । अहिले मोल जारी भएकाहरूको हकमा भिसा आउने गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

व्यवसायीहरूले सुरक्षालाई देखाएर भिसा रोक्न नहुने बताउँदै त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट कूटनीतिक पहल प्रभावकारी नभएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यूएई भिसा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदन गुरुङको प्रश्न– लोप्पा स्वीकार गर्दै कुर्सीमा टाँसिएर बस्न कत्तिको सुहाउँछ गृहमन्त्रीज्यू ?

सुदन गुरुङको प्रश्न– लोप्पा स्वीकार गर्दै कुर्सीमा टाँसिएर बस्न कत्तिको सुहाउँछ गृहमन्त्रीज्यू ?
भूमि वर्गीकरण : गाउँपालिकालाई पछ्याउँदै महानगरहरू

भूमि वर्गीकरण : गाउँपालिकालाई पछ्याउँदै महानगरहरू
पुथा उत्तरगंगाको कार्यपालिका बैठक तातोपानीमा, गर्‍यो १३ बुँदे निर्णय

पुथा उत्तरगंगाको कार्यपालिका बैठक तातोपानीमा, गर्‍यो १३ बुँदे निर्णय
मधेश प्रदेशसभा बैठक बस्दै, सभामुखविरूद्धको प्रस्तावमा छलफल हुने

मधेश प्रदेशसभा बैठक बस्दै, सभामुखविरूद्धको प्रस्तावमा छलफल हुने
देवघाटधाममा शतबीज छर्नेको घुइँचो

देवघाटधाममा शतबीज छर्नेको घुइँचो
दुर्गा प्रसाईं लक्षित भिमार्जुनको टिप्पणी– मध्यरातको गिरफ्तारी नागरिक शासनको निकै ठूलो धब्बा

दुर्गा प्रसाईं लक्षित भिमार्जुनको टिप्पणी– मध्यरातको गिरफ्तारी नागरिक शासनको निकै ठूलो धब्बा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित