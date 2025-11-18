+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै कमाइ हुने अड्डा सञ्चय कोष र उड्डयन प्राधिकरण

नेपालमा कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै वार्षिक औसत आम्दानी हुने निकायमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि देखिएका छन् ।

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २ गते २१:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कर्मचारी सञ्चय कोषमा कर्मचारीले वार्षिक औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीले वार्षिक औसत २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कमाउने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
  • कार्यदलले ४६ निकायको अध्ययन गर्दा ३८ निकाय नाफामा रहेको र कतिपयले सुविधा सार्वजनिक नगर्ने परिपाटी रहेको खुलाएको छ।

२ मंसिर, काठमाडौं । नेपालमा कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै वार्षिक औसत आम्दानी हुने निकायमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि देखिएका छन् ।

राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थान लगायत निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता कायम गर्ने सम्बन्धी सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा सो खुलासा गरिएको छ ।

वर्षभरीमा सबै तलब भत्ता, सुविधा समावेश गर्दा एक कर्मचारीले औसत रुपमा प्राप्त गर्ने रकम वा निजका लागि हुने खर्च अध्ययन गर्दा सबैभन्दा अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोष आएको छ ।

यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार पाउने गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

तेस्रो स्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । जसमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । नेपाल पर्यटन तथा होटेल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी १७ लाख २ हजार रुपैयाँ देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रतिकर्मचारी वार्षिक औसत १५ लाख भन्दा बढी कमाइ हुने निकाय/संस्थान १२ वटा रहेका छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४५ हजार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ लाख ७८ हजार, धितोपत्र बोर्डमा १५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ । एचआईडीसीएलमा १५ लाख ७२ हजार र नागरिक लगानी कोषमा १५ लाख ४० हजार वार्षिक आम्दानी रहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कतिपय संस्था/निकायले विभिन्न किसिमका कोष, बीमा, घर तथा सवारी साधन खरिदमा दिएको ब्याज अनुदान तथा सेवा निवृत्त हुँदा दिने सुविधा भने जोडिएको छैन ।

कतिपय निकायले यस वर्ष खर्च निकालेको देखिएको छैन । यस्तो रकम समेत जोड्दा कर्मचारीमा भएको खर्च थपघट हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय निकायले पटके निर्णयबाट सुविधा दिने गरेको र त्यस्तो सुविधा सार्वजनिक नगर्ने परिपाटी समेत विद्यमान रहेको देखिएको छ ।

कार्यदलले कुल ४६ संस्था/निकायमा गरेको अध्ययन अनुसार ३८ निकाय मात्र नाफामा देखिएका छन् ।

धेरै कमाइ हुने कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेसनल पाथ ल्याब सुदूरपश्चिम रोयल्सको ‘मेडिकल पार्टनर’

नेसनल पाथ ल्याब सुदूरपश्चिम रोयल्सको ‘मेडिकल पार्टनर’
विवादित भट्टलाई समाज कल्याण परिषदमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी

विवादित भट्टलाई समाज कल्याण परिषदमा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी
कोशी प्रदेशका टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत

कोशी प्रदेशका टायर तथा ट्युब उद्योगको क्षमता उपयोग ९० प्रतिशत
पार्टीमा बिग्रह गराएर कसैको हित हुँदैन : डा.नारायण खड्का

पार्टीमा बिग्रह गराएर कसैको हित हुँदैन : डा.नारायण खड्का
सरकारी संस्थान/निकायमा कर्मचारी र सञ्चालकलाई मनपरी सुविधा, नियन्त्रण गर्न सिफारिस

सरकारी संस्थान/निकायमा कर्मचारी र सञ्चालकलाई मनपरी सुविधा, नियन्त्रण गर्न सिफारिस
दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीप्रति नवराज सुवेदीको आपत्ति

दुर्गा प्रसाईंको गिरफ्तारीप्रति नवराज सुवेदीको आपत्ति

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories
दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित