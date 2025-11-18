पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बजेट पारित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पारित भएको छ।
- कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताउनुभएको छ।
- प्रतिष्ठानमा एमडी एमएसका १३ विभागमा १०० विद्यार्थी र स्नातक तहमा १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
५ मंसिर, काठमाडौं । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्रीले सभामा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रतिष्ठानको यो वर्षको बजेट १ अर्ब ८९ करोड ४६ लाख छ । जसमा सरकारबाट प्राप्त ३६ करोड ९५ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आय १ अर्ब ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले सरकारबाट ५७ करोड १९ लाख पाएको थियो भने आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।
कुलपति एवं प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्कृष्ट विशेषज्ञ सेवासहित ५ सय शय्या सञ्चालनमा रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर हुने बताइन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता यस अस्पतालले अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गरी वार्षिक लाखौँ नागरिकलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराई आफूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा प्रस्तुत गरेको विषय हामी सबैको गौरवको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई २०७२ सालबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपन्तारित प्रतिष्ठानका स्नातकोत्तरतर्फ एमडी एमएसमा १३ विभागअन्तर्गत १०० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । एमडी एमएसका तीनवटा ब्याच पूरा भइसकेका छन् ।
स्नातकतर्फ एमबीबीएस, बीएनएस, बीएसस्सी नर्सिङतर्फ १७० विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
सभामा सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री डा सुधा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सभाका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो ।
