+
English edition

क्रिजमा क्रिस लिन र नीशमको ब्याटल, मैदानमा सुदूरपश्चिमको गर्जन

२०८२ मंसिर ५ गते २३:५२ २०८२ मंसिर ५ गते २३:५२

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
क्रिजमा क्रिस लिन र नीशमको ब्याटल, मैदानमा सुदूरपश्चिमको गर्जन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सुदूरपश्चिम रोएल्सले नेपाल प्रिमियर लिगमा लगातार दुई खेल जितेर उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ भने पोखरा एभेन्जर्सले दुवै खेल गुमाएको छ ।
  • जोश ब्राउनले दोस्रो खेलमा ६८ रन बनाउँदै सुदूरपश्चिमलाई ठूलो स्कोरमा पुर्‍याए । पोखराका जिमी नीशमले ३ विकेट लिएका थिए । खेलमा लिन र नीशमको ब्याटल हेर्नलायक थियो ।
  • हेमन्त धामीले राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन एनपीएललाई अवसर मान्दै विश्वकप तयारीका लागि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको बताए ।

५ मंसिर, काठमाडौं । सुदूरपश्चिम रोएल्स । दुवै खेलमा टस आफ्नो पक्षमा रहेन । तर दुवै खेल जित्यो । पोखरा एभेन्जर्स दुवै खेलमा टस जित्यो तर खेल गुमायो ।

यी दुई टिमको हकमा हेर्दा टस जित्नेले खेल जित्छ भन्ने भनाई ठिक उल्टो भइरहेको छ । डे-नाइट म्याचमा ड्यु फ्याक्टरले लक्ष्य पछ्याउने टिमलाई फाइदा पुग्छ भने भनाई यी दुई टिमको खेलमा लागु हुन सकेन ।

सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा साविक उपविजेता सुदूरपश्चिम रोएल्सले लगातार दुई खेल जित्दै सानदार सुरुवात गर्दा पोखरा एभेन्जर्स भने सुरुवाती दुवै खेलमा पराजित भएको छ ।

जोश ब्राउन  र क्रिस लिनको ब्याटिङमा यस सिजन दोस्रो ठूलो स्कोर बनाएको सुदूरपश्चिमले शुक्रबार पोखरा एभेन्जर्सलाई १८ रनले पराजित गर्दै लगातार दुई खेल जितेर आफ्नो शक्ति देखाइसकेको छ । सुदूरपश्चिमले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गर्दै १९३ रन बनाएको थियो । जवाफमा पोखराले १७५ रन जोडे ।

अर्कोतर्फ पहिलो सिजन जस्तै पोखराको खराब सुरुवात भएको छ । यस पटक एउटा फरक देखिएको छ कप्तान कुशल भुर्तेलले लगातार दुई खेलमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै अर्धशतक बनाएपनि टिमले भने जित निकाल्न सकेको छैन ।

सधैँ जसो टेलिभिजनमा मात्र हेरिरहेको क्रिस लिन, जोश ब्राउन, जिमी नीशम जस्ता खेलाडीले  टीयू स्टेडियममा छक्का, चौकाको वर्षा गर्दा नेपाली दर्शकका लागि त्यो रमाइलो माहोल बनेको थियो । यस्तै कुशल भुर्तेलले लगातार रन जोड्नु पोखराका लागि मात्र नभई नेपालकै लागि सुखद देखिएको छ ।

लगातार जित वा हारले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हेम्त धामी र राजीव कुमारको प्रतिक्रियाले नै पुष्टी गर्छ । खेलपछि पोष्ट म्याच कन्फेरेन्समा आएका सुदूरपश्चिमका बलर हेमन्त धामीले लगातारको जितले मोमेन्टमा आउने बताए ।  ‘लगातार जित महत्वपूर्ण छ किनकी जितको मोमेन्टम बनिरहेको हुन्छ, धामीले पोष्ट म्याच कन्फ्रेन्समा भने ।

यस्तै दुई हारपछि पोखराका मुख्य प्रशिक्षक राजीव कुमारले अब हरेक खेल नकआउट जस्तै हुने बताए । ‘यो सानो टुर्नामेन्ट हो । जम्मा ७ गेम मात्र हुन्छ । तर अब नकआउट जस्तै हो । ५ खेल बाँकी छ कावलिफाई हुनका लागि । यदी तपाईँले एक पटकमा एक खेल खेल्नुभयो भने चान्स छ । हामीलाई गुमाउनु केही छैन । हाम्रो लागि नकआउट गेम जस्तै हो ।’

ब्राउनको जोश

पहिलो खेलमा जोस ब्राउन खाता नखोली आउट हुँदा आफ्नो खेल देखाउन पाएनन् । दोस्रो खेलमा भने उनले सुरुवात देखि नै आक्रमक खेले । पहिलो ओभरमा आकाश चन्दलाई एक चौका हानेका ब्राउनले तेस्रो ओभरमा आकाशलाई सुरुवाती तीन बलमा लगातार चौका र पाँचौ बलमा छक्का प्रहार गर्दै एकै ओभरमा २० रन जोडेका थिए ।

त्यसपछि ब्राउनले सागर ढकाललाई १०औं ओभरमा ३ छकक् सहित १९ रन प्रहार गर्दै उक्त ओभरमा पनि २० रन आएको थियो ।

May be an image of text that says 'Nau พานี N SiddharthaBark RedBull Red DSC onlinekhabar.co ar.com SiddharthaBank 安 NATIONAL ΡΑΤΗ NATIONALPATHLA LAB'

पावर प्लेमा ब्रानउ र विनोद भण्डारीले ६० रन जोडेका थिए भने १० ओभरमा यो जोडीले ९९ रनको साझेदारी गर्दै सानदार सुरुवात दिलाएका थिए र सुदूरपश्चिमले आरामले २०० रनको स्कोर कटाउने देखिएको थियो । तर खेलमा जिमी नीशमले फरक पारे ।

११औं ओभरको चौथो बलमा नीशमले आक्रमक ब्याटिङ गरिरहेका ब्राउनलाई आउट गर्दै पोखरालाई पहिलो सफलता दिलाए ।

त्यसपछि पोखराका बलरले विकेट लिन थालेको थालेको थियो । ब्राउनले ३५ बल खेल्दै ६ चौका र ५ छक्का मद्तमा ६८ रन जोडे । उनले ५४ रन बाउण्ड्रीबाट मात्रै जोडेका थिए । १७औं ओभरसम्म खेलेका अर्का ओपनर भण्डारीले ४२ बलमा ४३ रन जोडे । जसमा ४ चौका प्रहार गरेका थिए ।

‘जोसले राम्रो खेल्यो ओपनिङमा । विनोद दाईले पनि साथ दिनुभयो । क्रिस लिनले राम्रो खेल्यो । लास्टको दुई ओभरमा अली रन बने । २२० रन पुग्न सक्थ्यो ।’ धामीले भने ।

लिन भर्सेस नीशम

आजको खेलमा दुई विश्व चर्चित खेलाडी दुई फरक टिमबाट थिए । आईपीएल, बीबीएल देखि विश्व चर्चित लिगहरु खेलिसकेका अष्ट्रेलियन आक्रमक ब्याटर क्रिस लिन सुदूरपश्चिम र न्युजिल्याण्डका अलराउण्डर जिमी नीशम पोखराबाट खेलेका थिए ।

यी दुई विदेशी खेलाडीबीचको ‘ब्याटल’ पनि हेर्न लायक थियो । लिनले अधिकांश रन नीशमकै बलिङमा जोडे भने नीशमले नै लिनलाई आउट गरे । ११औं ओभरमा नीशमले नै ब्राउनलाई आउट गरेपछि वान डाउनमा लिन क्रिजमा पुगेका थिए । त्यस ओभरमा लिनले नीशमको दुई बल फेस गरे तर रन जोड्न सकेनन् । त्यसपछि असली मज्जा १३औं ओभरमा देखियो ।

उक्त ओभरमा लिनले नीशमलाई दुई छक्का र तीन चौकासहित २६ रन प्रहार गरे । पहिलो बल नीशमले डट फाले । त्यसपछि लिनले नीशमलाई चौका,छक्का अनी चौका प्रहार गरे । पाँचौ बलमा लिनले १२ रन जोडे । सुरुमा नो बल हुँदा लिनले चौका प्रहार गरे । अनी फ्री हिट पाए । अर्को बलमा नीशमले वाइड फाल्दा त्यसपछि लिनले छक्का प्रहार गरे । अन्तिम बलमा नीशमले  लिनलाई आउट गरे । अभिषेक तिवारीले लिनको क्याच लिएका थिएका थिए ।

बलिङमा पोखराको कमब्याक

सुदूरपश्चिमले आक्रमक सुरुवात गर्दा आज सबै रेकर्ड तोडिन्छ जस्तो संकेत देखिएको छ । एनपीएल सिजन टु को दोस्रो दिनमै विराटनगर किंग्सले पोखरा विरुद्ध २२० रनको कीर्तिमानी स्कोर बनाएको थियो । त्यो पनि आज खतरामा देखिएको थियो ।

तर पोखराका बलरहरुले कमब्याक गरे । विशेषगरी जिमी नीशम, डान डौथवेइट र आकाश चन्दले विकेट लिँदै सुदूरलाई १० ओभरपछि दबाबमा राख्न सफल भए ।

१५ ओभरमा १६०-२ हुँदा सुदूर ठूलो स्कोरतर्फ देखिएको थियो तर पोखराले डेथ ओभरमा कमब्याक गर्यो । अन्तिम पाँच ओभरमा सुदूरले ३३ रन हान्दा ५ विकेट गुमायो ।

मिडल ओभरमा डानले उत्कृष्ट बलिङ गर्दै कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरी र हर्मीत सिंहको विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा २४ रन खर्चेर २ विकेट लिँदै सबैभन्दा किफायती बलर बने ।

यस्तै नीशमले ब्राउन र लिनको महत्वपूर्ण विकेटसहित ३ विकेट लिए । उनले ४ ओभरमा ४७ रन खर्चिए । यस्तै सरुवाती दुई ओभरमा ३० रन खर्चेका आकाशले सेकेण्ड स्पेलमा जम्मा १४ रन मात्र खर्चेर २ विकेट लिए । उनले १७औं ओभरमा विनोद भण्डारी र १९औं ओभरमा स्कट कुगेलेइनलाई आउट गर्दा ७-७ रन मात्र दिए । अन्य बलरले विकेट लिन सकेनन् ।

रनआउट र हर्मीतको २ विकेट

१९४ रनको ठूलो स्कोर पछ्याउने क्रममा पोखराले सुरुवातमै विकेट गुमायो । अघिल्लो खेलमा ब्याटिङ मा चम्बेबा हर्मीतले पोखरा विरुद्ध नयाँ बलले बलिङ सुरुवात गर्दै टप अर्डरलाई झड्का दिए ।

पहिलो ओभरमा हर्मीतले जम्मा ३ रन मात्र दिएका थिए । तर पोखराले आप्नै कारण एडम रोसिङ्गटनलाई रनआउटमा गुमायो । रोसिङ्गटन र दिनेश खरेलको तालमेल नमिल्दा उनी रनबउटको शिकार बने ।

‘त्यो ब्याड कम्युनिकेसन थियो । कल पनि भएन । मिस्टेक भयो ।’ पोखराका मुख्य प्रशिक्षक राजीव कुमारले पोष्ट म्याच कन्फ्रेन्समा भने ।

त्यसपछि स्कट कुगेलेइनले दोस्रो ओभरमा जम्मा १ रन मात्र दिए । तेस्रो ओभरमा दिनेशले हर्मीतलाई पहिलो बलमै चौका प्रहार गरेका थिए । तर हर्मीतले दोस्रो बलमा दिनेशलाई हेमन्त धामीबाट क्याचबउट गराए । दिनेशले ९ बलमा जम्मा ६ रन बनाए । उक्त ओभरमा पोखराले जम्मा ७ रन जोड्दा चौथो ओभरमा ९ रन मात्र जोड्यो ।

पाँचौ ओभरको दोस्रो बलमा हर्मीतले किरण ठगुन्नालाई आउट गरेपछि पोखरा २०-३ को अवस्थामा पुगेको थियो । कप्तान कुशल एक छेउबाट विकेट जाँदा दर्शकजस्तै बनेका थिए ।

भुर्तेल र नीशमको साझेदारी, डौथवेइटको आक्रमण

पावर प्लेमा २५-३ को अवस्थामा रहेको पोखराको इनिङ्स त्यसपछि कप्तान भुर्तेल र जीमी नीशमले सम्हाले ।

पोखराका लागि आज भुर्तेलसँगै नीशम र डान डौथवेइटले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे । यी तीन बाहेक अन्य खेलाडीको स्कोर फोन नम्बरको अंक जस्तै रह्यो ।

कुशलले लगातार दोस्रो खेलमा अर्धशतक बनाउने क्रममा सर्वाधिक ५३ रन बनाए । ३२ बलमा उनले ४ चौका र ४ छक्का प्रहार गरे ।

लगातार विकेट जादा पनि सम्हालिएका कुशलले नीशमसँग चौथो विकेटका लागि ७० रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए । यी दुई क्रिजमा रहँदा आशा रहेपनि नीशम १२औं ओभरमा आउट भए ।

यस्तै नीशमले २५ बलमा २ चौका र ५ छक्का प्रहार ४७ रन जोडे । सुदूरपश्चिमका कप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीलाई १२औं ओभरमा सुरुमा लगातार दुई छक्का हान्दै आक्रमक देखिएका नीशमलाई ऐरीले तेस्रो बलमै बोल्ड गरे । त्यसपछि ऐरीको त्यो समरसल्ट सेलेब्रेसन हेर्नलायक थियो । नीशमको विकेट कति महत्वपूर्ण थियो भन्ने ऐरीको सेलेब्रेसनले पनि पुष्टी गर्छ ।

भुर्तेल आउट भएपछि आएका सुमित वर्मा ७ बलमा ६ रन बनाएर आउट भए । पहिलो खेल खेलेका म्याट टेलरको स्थानमा आज वर्माले खेलेका थिए । पोखराले यसअघि उनको नाम सार्वजनिक नगरेपनि आज सिधै प्लेइङ ११ मा रहँदै उनले खेले ।

भुर्तेलले एक छेउबाट इनिङ्स सम्हालिरहेपनि १६औं ओभरको चौथो बलमा स्कट कुगेलेइनको बलमा बोल्ड भए ।

यस्तै अभिषेक तिवारी १३ बल खेलेर जम्मा ३ रनमा आउट भए । भुर्तेल आउट भएपछि क्रिसजमा पुगेका डान डौथवेइटले विष्फोटक ब्याटिङ गर्दै केमियो इनिङ खेलेपनि उनको योगदान जितका लागि पर्याप्त हुन सकेन । डोथवेइटले १६ बल खेल्दै ३७ रन बनाउने क्रममा १ चौका र ५ छक्का प्रहार गरेका थिए । नीशम जस्तै डौथवेइटले अलराउण्डर प्रदर्शन गरेपनि पोखरा पराजित हुँदा उनको खेल छायामा पर्‍यो ।

सुदूरपश्चिमका लागि बलिङमा सबैले योगदान गरे । विशेषगरी हर्मीतले ४ ओभरमा २२ रन खर्चेर २ विकेट लिएका थिए । कुगेलेइन, कप्तान दीपेन्द्र, हेम्नत धामी, अविनाश बोहरा र नरेन साउदले १-१ विकेट लिए ।

विश्वकपमा पर्न अवसर छ

पहिलो संस्करणमा च्याम्पियन टोली जनकपुर बोल्ट्समा रहेका हेमन्तले २ खेल मात्र खेल्दा  बलिङ गर्न नपाएका हेमन्तले यस पटक सुरुवातदेखि नै मौका पाइरहेका छन् ।

यू-१९ टिमको कप्तानी गरिसकेका र नेपालको सिनियर टिमबा६ समेत खेलिसकेका हेमन्त फेरी राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने प्रयासमा छन् । त्यसका लागि एनपीएल राम्रो प्ल्याटफर्म हुने उनले बुझेका छन् ।

हेमन्तले स्कट कुगेलइनजस्ता बलरसँगै बलिङ गर्ने अवसर पाएका छन् । यस्तै क्रिस लिन लगायत खेलाडीसँग ड्रेसिङ रुम सेयर गर्न पनि पाएका छन् ।

‘मेरो लागि एकदमै ठूलो महत्व छ । गत वर्ष बलिङ गर्न पाएन । अहिले खेल्न पाछु । यहाँ राम्रो गरेपछि फाइदा हुन्छ । विश्वकप (टी२०) आउँदैछ त्यसको लागि तयारी पनि हुन्छ । यस पटक सोचे भन्दा राम्रो भएको छ,’ हेमन्तले भने, ‘यहाँ राम्रो गरेपछि विश्वकपमा परिन्छ, त्यही भएर यहाँ राम्रो गरिराछु म ।’

दोस्रो संस्करणमा सुरुवाती दुई खेलमा उनले ३ विकेट लिइसकेका छन् । पहिलो खेलमा कुगेलेइनसँगै न्यु बल फालेका उनले काठमान्डु गोर्खाज विरुद्ध २ विकेट लिएका थिए । पोखरा विरुद्ध १ विकेट मात्र लिएपनि उनले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि बेला बलिङ गर्न तयार रहेको प्रमाणित गरेका थिए ।

एनपीएल क्रिस लिन जिमी नीशम पोखरा एभेन्जर्स सुदूरपश्चिम रोएल्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
राष्ट्रिय समाचार

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
छुटाउनुभयो कि?

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
राष्ट्रिय समाचार

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

क्रिजमा क्रिस लिन र नीशमको ब्याटल, मैदानमा सुदूरपश्चिमको गर्जन

क्रिजमा क्रिस लिन र नीशमको ब्याटल, मैदानमा सुदूरपश्चिमको गर्जन

एनपीएलमा सुदूरपश्चिमको लगातार दोस्रो जित, पोखराको दोस्रो हार

एनपीएलमा सुदूरपश्चिमको लगातार दोस्रो जित, पोखराको दोस्रो हार

प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय बास्केटबल सोमबारदेखि

प्याब्सन मध्य क्षेत्रीय बास्केटबल सोमबारदेखि

विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा जाने खेलाडीको बिदाइ

विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा जाने खेलाडीको बिदाइ

टस जितेर पोखरा एभेञ्जर्सले रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिम रोयल्स ब्याटिङ गर्दै

टस जितेर पोखरा एभेञ्जर्सले रोज्यो फिल्डिङ, सुदूरपश्चिम रोयल्स ब्याटिङ गर्दै

सुदूरपश्चिम र पोखराको खेलमा लिन र निसमको खेल हेर्नलायक हुनेछ : सोमेश यादव

सुदूरपश्चिम र पोखराको खेलमा लिन र निसमको खेल हेर्नलायक हुनेछ : सोमेश यादव

ट्रेन्डिङ

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने

कर्णाली याक्सको जर्सी ४ हजार उचाइको नदाइ डाबमा सार्वजनिक गरिने
काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

काठमाडौं गोर्खाजले जित्यो टस, जनकपुर बोल्ट्सले ब्याटिङ गर्ने

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ