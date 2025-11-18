+
रुसबाट घुस लिएको अभियोगमा बेलायतका पूर्वसांसदलाई जेल सजाय

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते ६:२०

६ मङ्सिर, लन्डन । युरोपेली संसदमा रुस समर्थक भाषण दिन घूस लिएको अभियोगमा बेलायतका पूर्वसांसद तथा वेल्स नेता नाथन गिललाई शुक्रबार १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

पूर्वसांसद गिलले सेप्टेम्बरमा एक रूसी समर्थक युक्रेनी राजनीतिज्ञबाट हजारौँ युरो लिएको र उनको आदेशमा लन्डनको ओल्ड बेली फौजदारी अदालतमा लिखित बयान दिएको र सोही कुरा र टेलिभिजनमार्फत् पनि भनेको आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो ।

वयानले युक्रेनमा लोकतन्त्रको बारेमा चिन्ता उठाएको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुँदा भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको आलोचनासमेत भएको थियो ।

गिललाई १० वर्ष छ महिनाको जेल सजाय सुनाउँदै न्यायाधीश बबी चीमा–ग्रबले भने, ‘उहाँले ‘महत्त्वपूर्ण अधिकार र विश्वासको पदको दुरुपयोग गर्नुभएको ठहर गरिएको छ ।’

उनको आचरणले ‘आधारभूत रूपमा एक सुपरनेशनल विधायिकी निकायको अखण्डतामा सम्झौता भएको पुष्टि गरेको छ’, न्यायाधीश ग्रबले भने ।

‘तपाईंले विदेशी नागरिकहरूबाट भुक्तानी स्वीकार गर्नुभएकोे, उनीहरूको आदेशमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरूमा बयान दिनुभएको, तपाईंको आफ्नै रूपमा प्रस्तुत गरिएको लिखित सामग्री प्रयोग गर्नुभएको र अन्य सांसदहरूको संलग्नताको योजना बनाउनुभएको ठहर भएको छ’, उनले थपे ।

गिल सन् २०१४ देखि सन् २०२० सम्म सांसद रहनुभएको थियो भने यूरोप पक्षधर यूकेआइपी पार्टीका सदस्य थिए । उक्त दलको नेतृत्व नेता निगेल फराजले गरेका थिए ।

उनी सन् २०२१ मार्चदेखि मेसम्म फराजको रिफर्म यूके वेल्सका नेता पनि भएका थिए । सन् २०१६ देखि सन् २०१७ सम्म वेल्स संसद (सेनेड)को सदस्य पनि भएका थिए ।

उनलाई सन् २०१८ डिसेम्बर र सन् २०१९ जुलाईको बीचमा युक्रेनी राजनीतिज्ञ ओलेग वोलोसिनबाट घूस लिएको आठ मामिलामा दोषी ठहर गरिएको छ । वोलोसिनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले पछि प्रतिबन्ध लगाएको थियो र युक्रेनमा देशद्रोहको आरोप लगाइएको थियो ।

अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार उनले त्यस समयमा लगभग ४० हजार पाउण्ड (झण्डै ५२ हजार अमेरिकी डलर) भुक्तानी लिएका थिए । ‘यो मुद्दाले लोकतान्त्रिक निष्ठाको मुटुमा प्रहार गर्दछ’, क्राउन प्रोसिक्युशन सर्भिस (सिपिएस) का बेथान डेभिडले एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सुरक्षा मन्त्री डान जार्भिसले फैसलापछि भने, ‘यो कदम ‘हाम्रो देश, हाम्रो जनता र हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाप्रतिको विश्वासघात’ हो ।’

नाथन गिल
