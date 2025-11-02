एनपीएलमा आज दुई खेल हुँदै, कर्णाली र लुम्बिनी तथा काठमान्डु र विराटनगर खेल्दै

+
२०८२ मंसिर ६ गते ७:५१

६ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल क्रिकेटमा आज ‘सुपर स्याटर्डे’ अन्तर्गत दुई खेल हुँदै छन् ।

आज पहिलो खेलमा कर्णाली याक्स र लुम्बिनी लायन्स खेल्ने छन् । खेल बिहान सवा ११ बजेदेखि त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुने छ ।

कर्णाली पहिलो खेलमा चितवन राइनोजसँग पराजित भएको थियो भने लुम्बिनीले चितवनलाई हराएको थियो ।

कर्णाली पहिलो जितको खोजीमा हुँदा लुम्बिनी लगातार दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ ।

गत संस्करणको खेलमा कर्णालीले लुम्बिनीमाथि ५ रनको जित निकालेको थियो ।

यस्तै आजको दोस्रो खेलमा काठमान्डु गोर्खाज र विराटनगर किङ्स खेल्ने छन् । खेल अपरान्ह साढे तीन बजेदेखि सुरु हुनेछ ।

काठमान्डुले दुई खेल खेलिसकेको छ भने विराटनगरको यो दोस्रो खेल‌ हो । काठमान्डुले सुरुवाती खेलमा जनकपुर बोल्ट्सलाई पराजित गर्दा दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग पराजित भएको थियो ।

विराटनगरले भने पोखरा एभेन्जर्समाथि सहज जित हात पारेको थियो ।

गत संस्करणको खेलमा काठमान्डु गोर्खाजले विराटनगर विरुद्ध १ विकेटको रोमाञ्चक जित हासिल गरेको थियो ।

हालसम्म सुदूरपश्चिम रोयल्स २ खेलमा २ जितसहित ४ अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ । समान १ जित निकालेका विराटनगर ,लुम्बिनी, चितवन र काठमान्डु क्रमश: दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं स्थानमा छ छन् ।

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

