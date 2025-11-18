एनपीएल : कर्णाली याक्सका मार्क वाटले प्रहार गरे दोस्रो सिजनको पहिलो शतक

६ मंसिर, काठमाडौं । कर्णाली याक्सका ओपनर मार्क वाटले शतक प्रहार गरेका छन् । एनपीएल दोस्रो सिजनको यो पहिलो शतक हो ।
वाटले ४१ बलमा १०१ रन बनाएका हुन् । १० छक्का र ६ चौका मद्दतमा उनले शतक प्रहार गरेका हुन् ।
४४ बलमा ११४ रन प्रहार गरेका वाटले अविजित रहँदै टिमलाई जिताए । उनले १२ छक्का र ६ चौका प्रहार गरेका छन् ।
यो खेल कर्णालीले ९ विकेटले जितेको छ ।
पहिलो खेलमा कर्णालीकै प्रियांक पान्चलले ९० रन प्रहार गरेका थिए । चितवन राइनोजससँगको उक्त खेलमा भने कर्णाली पराजित भएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4