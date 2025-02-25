+
एनपीएल क्रेज : टियू क्रिकेट मैदानमा एलिना चौहान र प्रताप दास

२०८२ मंसिर ६ गते १७:३० २०८२ मंसिर ६ गते १७:३०

चन्द्रबहादुर आले

विराटनगर किंग्स र काठमान्डु गोर्खाजबीच भइरहेको खेल हेर्न कलाकारद्वय एलिना चौहान र प्रताप दास पनि खेल आएका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले

एनपीएल क्रेज : टियू क्रिकेट मैदानमा एलिना चौहान र प्रताप दास

  • नेपाल प्रिमियर लिगको छैटौं दिन विराटनगर किंग्स र काठमान्डु गोर्खाजबीचको खेलमा कलाकार एलिना चौहान र प्रताप दासले समर्थन जनाए।
  • शनिबार चितवन राइनोज र लुम्बिनी लायन्सबीचको खेलसहित दुई खेलका लागि अग्रिम अनलाइन टिकट पूरा विक्री भइसकेको थियो।
  • मैदानमा पुगेका दर्शकको हुटिङले रंगशाला क्षेत्र गुल्जार बनेको छ र अधिकांश दर्शकले दुवै खेल हेरेका छन्।

३ मंसिर, काठमाडौं । जारी नेपाल प्रिमियर लिगले सबै खेलप्रेमीको ध्यान खिचिरहेको छ । समूह चरणको खेलको छैटौं दिन भइरहँदा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत चर्चित अनुहार पनि मैदानमा देखिन थालेका छन् ।

शनिबारको दोस्रो खेल विराटनगर किंग्स र काठमान्डु गोर्खाजबीच भइरहेको खेल हेर्न कलाकारद्वय एलिना चौहान र प्रताप दास पनि आइपुगेका छन् । उनीहरूले आफूले समर्थन गरेको टिमको पक्षमा उत्साहले साथ दिइरहेका छन् ।

त्यसबाहेक पनि शनिबार भएको दुवै खेलमा दर्शकहरू उत्तिकै मात्रामा आएका छन् । खेल हेर्न मैदान पुगेका दर्शकको हुटिङले रंगशाला गञ्जयमान भएको छ ।

शनिबार एकैदिन २ खेल भएका थिए । कुनै दर्शकले बिहान चितवन राइनोज र लुम्बिनी लायन्सबीचको खेलमात्रै हेरे पनि अधिकांश दर्शकले दुवै खेल हेरे। आजको खेलका लागि अग्रिम अनलाइन टिकट पूरा विक्री भइसकेको थियो ।

मैदानमा पुगेको दर्शकको हुटिङसहितको साथले साँझ ढल्नै लाग्दा पनि रंगशाला क्षेत्र गुल्जार नै छ । हेर्नुहोस् केही अनलाइनखबरकर्मी न्द्रबहादुर आलेको लेन्समा कैदमा भएका उत्साही दर्शक तस्वीरहरू ।

 

