सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन धनुषा यज्ञ मनाइयो

६ मंसिर, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा सप्ताहव्यापी सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन आज धनुषयज्ञ मनाइएको छ ।
त्रेता युगमा भगवान रामले धनुष यज्ञमा सरिक भएर कसैले उठाउन नसकेको शिवधनुष भाँचेपछि मिथिलाका राजा जनककी छोरी जानकी सित विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ । त्यही मान्यता अनुसार आज विवाहपञ्चमीको तेश्रो दिन जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान बाह्रविघा धनुष यज्ञ मनाइएको हो ।
जसमा रामका स्वरुप बनेका बालबालिकाले धनुषा भाँचेर धनुष यज्ञ मनाइएको छ ।
रामायणमा वर्णन गरिए अनुसार त्रेता युगमा राजा जनकलाई उक्त शिव धनुष भगवान पर्शुरामले प्रदान गरेका थिए । राजा जनकले उक्त धनुष उचाल्ने व्यक्तिसित मात्र छोरी सीताको विवाह गरिदिने अठोटसहित धनुषयज्ञ आयोजना गरेका थिए । उक्त धनुष कसैले हल्लाउन पनि सकेनन् । तर, अयोध्याबाट आएका भगवान रामले उठाएपछि धनुष टुक्रा भएको रामायणमा वर्णन गरिएको छ । र त्यसपछि सीतासँग रामको विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ ।
सप्ताहव्यापी विवाहपञ्चमीको दोश्रो दिन हिजो फूलबारी लिला मनाइएको थियो भने पहिलोदिन बिहीबार नगरदर्शन गरिएको थियो ।
चौथो दिन भोलि तिल्कोत्सव रहेको छ । पाँचौदिन सोमबार राम र जानकीको मटकोर, छैटो दिन मंगलबार विवाहको मुख्य दिन विवाहपञ्चमी र छैटो दिन बुधबार रामकलेवा गरी विधिवत् रुपमा विवाहपञ्चमी महोत्सव समापन हुनेछ ।
