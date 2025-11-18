+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

काठमान्डु गोर्खाज 2025

134/6 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va काठमान्डु गोर्खाज 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/5(17.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Biratnagar won by 5 wickets

काठमान्डु गोर्खाज 2025

134/6(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

135/5(17.2)
WC Series
काठमान्डु गोर्खाज 2025
134/6 (20)
VS
Biratnagar won by 5 wickets
Won विराटनगर किंग्स 2025
135/5 (17.2)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन धनुषा यज्ञ मनाइयो

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ६ गते २०:३३

६ मंसिर, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा सप्ताहव्यापी सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवको तेस्रो दिन आज धनुषयज्ञ मनाइएको छ ।

त्रेता युगमा भगवान रामले धनुष यज्ञमा सरिक भएर कसैले उठाउन नसकेको शिवधनुष भाँचेपछि मिथिलाका राजा जनककी छोरी जानकी सित विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ । त्यही मान्यता अनुसार आज विवाहपञ्चमीको तेश्रो दिन जनकपुरको ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान बाह्रविघा धनुष यज्ञ मनाइएको हो ।

जसमा रामका स्वरुप बनेका बालबालिकाले धनुषा भाँचेर धनुष यज्ञ मनाइएको छ ।

रामायणमा वर्णन गरिए अनुसार त्रेता युगमा राजा जनकलाई उक्त शिव धनुष भगवान पर्शुरामले प्रदान गरेका थिए । राजा जनकले उक्त धनुष उचाल्ने व्यक्तिसित मात्र छोरी सीताको विवाह गरिदिने अठोटसहित धनुषयज्ञ आयोजना गरेका थिए । उक्त धनुष कसैले हल्लाउन पनि सकेनन् । तर, अयोध्याबाट आएका भगवान रामले उठाएपछि धनुष टुक्रा भएको रामायणमा वर्णन गरिएको छ । र त्यसपछि सीतासँग रामको विवाह भएको धार्मिक मान्यता छ ।

सप्ताहव्यापी विवाहपञ्चमीको दोश्रो दिन हिजो फूलबारी लिला मनाइएको थियो भने पहिलोदिन बिहीबार  नगरदर्शन गरिएको थियो ।

चौथो दिन भोलि तिल्कोत्सव रहेको छ । पाँचौदिन सोमबार राम र जानकीको मटकोर, छैटो दिन मंगलबार विवाहको मुख्य दिन विवाहपञ्चमी र छैटो दिन बुधबार रामकलेवा गरी विधिवत् रुपमा विवाहपञ्चमी महोत्सव समापन हुनेछ ।

सीताराम विवाह
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गरिमा रोड रेसमा राजन र सन्तोषी विजेता

गरिमा रोड रेसमा राजन र सन्तोषी विजेता
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १० लाख बढीले गर्दैछन् पहिलो पटक मतदान

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : १० लाख बढीले गर्दैछन् पहिलो पटक मतदान
चुनावतिर लाग्यो कांग्रेस, पुनर्स्थापनाको मागमा एक्लियो एमाले

चुनावतिर लाग्यो कांग्रेस, पुनर्स्थापनाको मागमा एक्लियो एमाले
‘जुँगे हेडसर’ को मनपर्ने गन्तव्य भारदेउ, शताब्दी पुरानो घरमा होमस्टे

‘जुँगे हेडसर’ को मनपर्ने गन्तव्य भारदेउ, शताब्दी पुरानो घरमा होमस्टे
चीनलाई रोक्न भुटानमा लगानी बढाउँदै भारत

चीनलाई रोक्न भुटानमा लगानी बढाउँदै भारत
महाधिवेशनबारे कांग्रेसले किन लिन सकेन निर्णय ?

महाधिवेशनबारे कांग्रेसले किन लिन सकेन निर्णय ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories
यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

यौन सुखका लागि ‘प्राकक्रीडा’ कति जरुरी ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित