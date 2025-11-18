+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गायक रत्नदीप चौधरी सर्वोत्कृष्ट भाषाभाषी अवार्डबाट सम्मानित

अपसना म्युजिकको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा थारु भाषाको (नथिया वाली) बोलको गीतले गायक चौधरी सर्वोत्कृष्ट भाषाभाषी अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १३:०१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चौथो सिल्भर म्युजिक अवार्डअन्तर्गत गायक रत्नदीप चौधरी सर्वोत्कृष्ट भाषाभाषी अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्।
  • अपसना म्युजिकको आयोजनामा थारु भाषाको \'नथिया वाली\' बोलको गीतले चौधरीलाई यो अवार्ड दिलाएको हो।
  • चौधरीले २०५५ सालदेखि थारू गीत गाएर दर्जनभन्दा बढी चर्चित गीत गाइसकेका छन्।

७ मंसिर, काठमाडौं। चौथो सिल्भर म्युजिक अवार्डअन्तर्गत गायक रत्नदीप चौधरी सर्वोत्कृष्ट भाषाभाषी अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्।

अपसना म्युजिकको आयोजनामा भएको प्रतियोगितामा थारू भाषाको (नथिया वाली) बोलको गीतले गायक चौधरी सर्वोत्कृष्ट भाषाभाषी अवार्डबाट सम्मानित भएका हुन्।

आफ्नै शब्द, सङ्गीत र स्वरमा तयार भएको चौधरीको यो गीत थारू भाषार्मा उत्कृष्ट भएको हो ।

२०५५ सालमै पहिलो थारू गीत गाएर चर्चा कमाएका चौधरीले अहिलेसम्म दर्जनभन्दा बढी चर्चित गीतहरु गाइसकेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी जवानको प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत सुनसरीका गायक रत्नदीप चौधरीले २०५६ मा गाएको ‘ए हौ साली झुम्कावाली’ गीत निकै चर्चामा आएको थियो।

भाषाभाषी अवार्ड रत्नदीप चौधरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई ताकेरै गोली हानेको देखियो’

‘जेनजी आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीलाई ताकेरै गोली हानेको देखियो’
दलहरू तयार भए विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष

दलहरू तयार भए विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन सकिने अध्ययनको निष्कर्ष
महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी

महेश बस्नेत सवार गाडीमा मसी छ्याप्ने कांग्रेस निकट विद्यार्थी
प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो

प्रभावित र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओ खुल्यो
महेश बस्नेतको विरोधमा दुहबीमा पनि प्रदर्शन

महेश बस्नेतको विरोधमा दुहबीमा पनि प्रदर्शन
कस्तो हुनेछ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ? के हो यसको विचारधारा ?

कस्तो हुनेछ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी ? के हो यसको विचारधारा ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित