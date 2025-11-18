+
सरोज शर्माका हत्या आरोपी समात्ने प्रहरी बने ‘पुलिस अफ द मन्थ’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १६:३५

  • झापाको शिवसत्ताक्षी नगरपालिका–१० माइधारका सरोज शर्माको अपहरणपछि हत्या गरेर शव गाडेको घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी निरीक्षक सुभाष केसीलाई कात्तिक महिनाको पुलिस अफ द मन्थ घोषणा गरिएको छ।
  • सरोज शर्माको हत्या कात्तिक ९ गते झापा अर्जुनधारा नगरपालिका–४ दहिझोडा सामुदायिक वनमा भएको थियो र शव हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत विरिङ खोलामा गाडिएको थियो।
  • हत्या आरोपमा शर्माका साथी सुनिल साह र राहुल साह पक्राउ परेका छन्, जसले दसैंमा घर आएका शर्मासँग भएको पैसा लुट्ने बहानामा हत्या गरेको खुलेको छ।

७ मंसिर, विराटनगर । झापाको शिवसत्ताक्षी नगरपालिका– १० माइधारका सरोज शर्माको अपहरणपछि हत्या गरेर शव गाडेको घटना अनुसन्धान गर्ने प्रहरी पुरस्कृत भएका छन् ।

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले सो घटनाको अनुसन्धान गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले झापामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सुभाष केसीलाई कात्तिक महिनाको पुलिस अफ द मन्थ घोषणा गरेको हो ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयले  उत्कृष्ट काम गर्ने प्रहरीलाई हरेक महिना यो पुरस्कार प्रदान गर्छ ।

गत ९ कात्तिकमा झापा अर्जुनधारा नगरपालिका– ४ मा रहेको दहिझोडा सामुदायिक वनमा ३३ वर्षीय सरोज शर्माको हत्या भएको थियो ।

हत्यापछि आरोपीले उनकै गाडीमा राखेर हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत विरिङ खोलामा रहेको पुलमूनि लगेर शव गाडेका थिए । मेचीनगर–१३ स्थित हातेमालो सामुदायिक वनभित्र शर्माको प्रदेश ०१–०३ च ७१९४ नम्बरको उनको कार जलेको अवस्थामा भेटिएको थियो ।

सुन खोज्दै थिए सरोज शर्मा, देखाउने भन्दै बोलाएर मामाभान्जाले गरे हत्या

उनको अपहरणपछि हत्या आरोपमा उनकै साथी सुनिल साह र राहुल साह पक्राउ परेका थिए । दसैंमा घर आएका शर्मासँग भएको पैसा लुट्ने बाहानामा उनीहरूले हत्या गरेको अनुसन्धानपछि खुलेको थियो ।

