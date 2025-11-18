सामसङ नेपालको वार्म विन्टर अफर, वासिङ मेसिन र रेफ्रिजेरेटरमा छुट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सामसङ नेपालले नोभेम्बर २१ देखि जनवरी १४ सम्म वार्म विन्टर अफर घोषणा गरेको छ।
- अफरअन्तर्गत वासिङ मेसिन र रेफ्रिजिरेटरमा अधिकतम २३ प्रतिशत क्यासब्याक र सरल फाइनान्स सुविधा उपलब्ध छ।
- सामसङले वासिङ मेसिन र रेफ्रिजेरेटरमा २० वर्षको वारेन्टी र निःशुल्क जडान सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
७ मंसिर, काठमाडौं । सामसङ नेपालले यस जाडो महिनालाई सहज र आरामदायक बनाउनका लागि वार्म विन्टर अफर घोषणा गरेको छ ।
यो अफर नोभेम्बर २१ देखि जनवरी १४ सम्म देशभरका अधिकृत सामसङ रिटेलरहरूमा लागु भएको छ । अफरअन्तर्गत वासिङ मेसिन र रेफ्रिजिरेटरका विभिन्न प्रकारमा आकर्षक छुट तथा क्यासब्याक र सरल फाइनान्स सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
ग्राहकले ७ देखि १२ केजीसम्मका एआई इकोबबल वासर ड्रायर फ्रन्ट लोड एफएटीएल र एसएटीएल वासिङ मेसिनहरूमा अधिकतम २३ प्रतिशत इन्स्ट्यान्ट क्यासब्याक पाउन सक्ने सामसङले जनाएको छ । ‘त्यसैगरी, सिंगल डोर डबल डोर र साइड बाइ साइड सामसङ रेफ्रिजेरेटरमा अधिकतम १७ प्रतिशत क्यासब्याक उपलब्ध छ’ कम्पनीले भनेको छ ।
सामसङ वासिङ मेसिन र रेफ्रिजेरेटरले डीआईटी मोटरमा २० वर्षको वारेन्टी मार्फत सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै मोडेलमा निःशुल्क जडान सुविधा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
