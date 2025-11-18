+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सामसङ नेपालले ल्यायो ग्यालेक्सी बड्स ३ एफई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक २६ गते १७:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी बड्स ३ एफई ट्रू–वायरलेस इयरबड्स १९ हजार ९९९ रुपैयाँमा बजारमा ल्याएको छ।
  • बड्स ३ एफईमा एक्टिभ न्वाइज क्यान्सेलिङ, क्रिस्टल क्लियर कल टेक्नोलोजी र ग्यालेक्सी एआई एकीकरण समावेश छ।
  • सामसङ इन्स्टा फाइनान्समार्फत ग्राहकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ईएमआई विकल्पमा उपकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी बड्स ३ एफई बजारमा ल्याएको छ । एक आकर्षक र स्तरीय ट्रू–वायरलेस यस इयरबड्सले फ्ल्यागसिप स्तरका सुविधालाई अझ विस्तृत प्रयोगकर्तासम्म पुर्‍याउने कम्पनीको भनाइ छ।

नवीनतम ग्यालेक्सी एआई एकीकरण र आइकोनिक ब्लेड डिजाइन सहित बड्स ३ एफईले ग्यालेक्सी इकोसिस्टम अन्तर्गत अडियो नवप्रवर्तनमा नयाँ युग सुरुवात गरेको सामसङले जनाएको छ।

यो उपकरण हाल सामसङका स्टोरमा १९ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध छ। यसलाई उचित मूल्यमा शक्तिशाली ध्वनी र परिष्कृत सुविधा प्रदान गर्न इन्जिनियर गरिएको कम्पनीको दाबी छ ।

‘ठूलो स्पिकर, एक्टिभ न्वाइज क्यान्सेलिङ (एएनसी) र क्रिस्टल क्लियर कल टेक्नोलोजी समावेश छ’ कम्पनीले भनेको छ ‘जसले मेसिन लर्निङद्वारा स्वरयुक्त वातावरणमा समेत प्रयोगकर्ताको आवाजलाई अलग पार्छ।’ साथै यी इयरबडले गहिरो ध्वनी र स्पष्ट सञ्चार सुनिश्चित गर्ने सामसङ नेपालको दाबी छ।

ग्यालेक्सी इकोसिस्टमसँग सहज रूपमा एकीकृत हुन डिजाइन गरिएका बड्स ३ ले अटो स्वीच समर्थन गर्छ । जसले ग्यालेक्सी उपकरणबीच छिटो रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ ।

एप–रहित नियन्त्रण र तीव्र कनेक्टिभिटीका कारण संगीत सुन्ने, कल गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा समेत सधैं जोडिएका, केन्द्रित र नियन्त्रणमा रहन सकिनेछ । सामसङ इन्स्टा फाइनान्स सेवामार्फत ग्राहकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलै ईएमआई विकल्पसहित नयाँ उपकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

सामसङ सामसङ नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामसङको प्रिमियम ट्याबलेट ‘ग्यालेक्सी ट्याब एस११’ नेपालमा सार्वजनिक

सामसङको प्रिमियम ट्याबलेट ‘ग्यालेक्सी ट्याब एस११’ नेपालमा सार्वजनिक
सामसङले सार्वजनिक गर्‍यो ग्यालेक्सी ‘एस २५ एफई’

सामसङले सार्वजनिक गर्‍यो ग्यालेक्सी ‘एस २५ एफई’
दशैंका अवसरमा सामसङले घटायो ग्यालेक्सी जेड फोल्ड६ र फ्लिप६ को मूल्य

दशैंका अवसरमा सामसङले घटायो ग्यालेक्सी जेड फोल्ड६ र फ्लिप६ को मूल्य
सामसङको ग्यालेक्सी ए१७ फाइभजी नेपालमा, मूल्य कति ?

सामसङको ग्यालेक्सी ए१७ फाइभजी नेपालमा, मूल्य कति ?
सामसङ इनोभेसन क्याम्पसका ५६ विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण

सामसङ इनोभेसन क्याम्पसका ५६ विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण
सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने

सामसङ नेपालले सुरु गर्‍यो ‘मनसुन क्याम्प’, बिग्रिएको चार्जिङ पोर्ट निःशुल्क फेरिदिने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’
न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू

न्युयोर्कका ममदानी र काठमाडौंका कम्युनिस्टहरू
रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु

रहरको पदयात्रा, कहरको मृत्यु
चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट

चुनावी सुरक्षा रणनीति बनाउने गृहकार्य सुरु, हतियार र फरार कैदी मुख्य थ्रेट
जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

जाँचबुझमा असहयोग गरेको भन्दै आईजीपी खापुङलाई ५ सय रुपैयाँ जरिबानाको प्रस्ताव

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories
कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

कस्ता श्रीमान् रुचाउँछन् महिला ?

7 Stories
मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

मान्छेले किन यौनको बारेमा बढी सोच्छ ?

9 Stories
बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

बिना कान कसरी सर्पले आवाज सुन्छ ?

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित