सामसङ नेपालले ल्यायो ग्यालेक्सी बड्स ३ एफई

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सामसङ नेपालले ग्यालेक्सी बड्स ३ एफई बजारमा ल्याएको छ । एक आकर्षक र स्तरीय ट्रू–वायरलेस यस इयरबड्सले फ्ल्यागसिप स्तरका सुविधालाई अझ विस्तृत प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने कम्पनीको भनाइ छ।
नवीनतम ग्यालेक्सी एआई एकीकरण र आइकोनिक ब्लेड डिजाइन सहित बड्स ३ एफईले ग्यालेक्सी इकोसिस्टम अन्तर्गत अडियो नवप्रवर्तनमा नयाँ युग सुरुवात गरेको सामसङले जनाएको छ।
यो उपकरण हाल सामसङका स्टोरमा १९ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध छ। यसलाई उचित मूल्यमा शक्तिशाली ध्वनी र परिष्कृत सुविधा प्रदान गर्न इन्जिनियर गरिएको कम्पनीको दाबी छ ।
‘ठूलो स्पिकर, एक्टिभ न्वाइज क्यान्सेलिङ (एएनसी) र क्रिस्टल क्लियर कल टेक्नोलोजी समावेश छ’ कम्पनीले भनेको छ ‘जसले मेसिन लर्निङद्वारा स्वरयुक्त वातावरणमा समेत प्रयोगकर्ताको आवाजलाई अलग पार्छ।’ साथै यी इयरबडले गहिरो ध्वनी र स्पष्ट सञ्चार सुनिश्चित गर्ने सामसङ नेपालको दाबी छ।
ग्यालेक्सी इकोसिस्टमसँग सहज रूपमा एकीकृत हुन डिजाइन गरिएका बड्स ३ ले अटो स्वीच समर्थन गर्छ । जसले ग्यालेक्सी उपकरणबीच छिटो रूपान्तरण गर्न अनुमति दिन्छ ।
एप–रहित नियन्त्रण र तीव्र कनेक्टिभिटीका कारण संगीत सुन्ने, कल गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा समेत सधैं जोडिएका, केन्द्रित र नियन्त्रणमा रहन सकिनेछ । सामसङ इन्स्टा फाइनान्स सेवामार्फत ग्राहकले शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा सजिलै ईएमआई विकल्पसहित नयाँ उपकरण प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
