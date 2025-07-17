+
सामसङको ग्यालेक्सी ए१७ फाइभजी नेपालमा, मूल्य कति ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ १५ गते २१:५२

काठमाडौं । सामसङले नेपालमा ए सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन ग्यालेक्सी ए १७ फाइभजी सार्वजनिक गरेको छ ।

कम्पनीले ६.७ इन्चको ९० हर्ज रिफ्रेश रेटसहितको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, पातलो र हलुका डिजाइन र लिनियर ग्रुप गरिएको क्यामेरा सेटअपसहितको यो फोन बजारमा ल्याएको हो ।

फोनको मूल्य ८ जीबी र्‍याम तथा २५६ जीबी स्टोरेज भेरियन्ट भएको ग्यालेक्सी ए १७ फाइभजीलाई ३४ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै ८ जीबी र्‍याम तथा १२८ जीबी भेरियन्टको ३० हजार ९९९ रुपैयाँ र ६ जीबी र्‍याम तथा १२८ जीबी स्टोरेज भएकोलाई २८ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने छ ।

फोनमा ५० मेगापिक्सेल ओआईएस सहितको मुख्य क्यामेरा, ५ मेगापिक्सेल अल्ट्रा–वाइड र २ मेगापिक्सेल म्याक्रो लेन्स रहेको छ ।  यसमा जेमनाई इन्टिग्रेसन, जेमनाई लाइभ र सर्कल टु सर्च जस्ता दैनिक जीवनलाई सहज र स्मार्ट बनाउने एआई टुलहरू पनि प्रयोग गर्न सकिने कम्नीले जनाएको छ ।

यो फोन एन्ड्रोइड १५ मा आधारित छ र यसमा वनयूआई ७ रहेको छ । फोनमा एक्सिनस १३३० चिपसेट समावेश छ । ५,००० एमएएच क्षमताको ब्याट्री रहेको यो फोनले २५ वाटको चार्जिङ सपोर्ट गर्छ ।

सामसङ नेपालका निर्देशक प्रणयरत्न स्थापितले ग्यालेक्सी ए १७ फाइभजी मार्फत आफूहरूले नेपाली उपभोक्तालाई अझ स्मार्ट, सहज र व्यक्तिगत अनुभव दिने लक्ष्य राखेका बताए ।

‘प्रिमियम डिभाइसमा मात्र सीमित इनोभेसनमा सबैको पहुँच स्थापित हुन सकोस् भन्ने हाम्रो विश्वास हो,’ उनले भने, ‘ए १७ ले एआई सञ्चालित प्रविधिलाई हरेक दिनको जीवनमा उपलब्ध गराउने दिशामा नयाँ कदम चालेको छ ।’

यसमा गोरिल्ला ग्लास भिक्टस र आईपी ५४ डस्ट तथा स्प्ल्यास रेजिस्टेन्स जस्ता सुरक्षा फिचरहरू छन् । साथै, यसमा ६ वर्षको सुरक्षा अपडेट र ६ ओटा ओएस अपग्रेडको समेत कम्पनीले सुनिश्चितता दिएको छ ।

ग्यालेक्सी ए १७ फाइभजी मार्फत सामसङले नेपालमा आफ्नो मिड–रेन्ज पोर्टफोलियोलाई अझ मजबुत बनाउन खोजेको छ । यसलाई उपभोक्ताका लागि एआई इनोभेसन, स्टायल, परफर्मेन्स, टिकाउपन र पहुँचका हिसाबले उत्कृष्ट संयोजनको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

फोन ग्रिन, सिल्भर र ब्ल्याक गरी तीन कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ ।

सामसङ
