१२ माघदेखि विदेशी नागरिक ट्रयाकिङ प्रणाली सुरु हुँदै

२०८२ मंसिर ७ गते १७:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आगामी १२ माघदेखि अध्यागमन विभागले विदेशी नागरिक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको छ।
  • यो प्रणालीले नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकको दर्ता, बसोबास र गतिविधिको अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ।
  • सिस्टमले सुरक्षा, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालले बताए।

७ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकको दर्ता तथा अनुगमन गर्नका लागि ट्रयाकिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको छ ।

आगामी १२ माघदेखि अध्यागमन विभागले फरेन नेशनल म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (विदेशी नागरिक व्यवस्थापन प्रणाली) लागू गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ ।

नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी नागरिकको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक टिकाराम ढकालले बताए ।

यसका लागि होटल, गेस्ट हाउस, विमान कम्पनी, टुर्स एण्ड ट्राभल कम्पनी, मनी एक्स्चेन्जमा लागू गरिने भएको छ ।

विभागले सबै विदेशी नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने सबै सार्वजनिक संस्था तथा निजी कम्पनीलाई प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गर्न लागेका हो ।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमार्फत नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको बसोबास तथा गतिविधिको अभिलेख व्यवस्थित हुने भएको छ । यसले आपतकालीन अवस्थामा खोज, उद्धार र सुरक्षा सुनिश्चितता गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।

यसले सुरक्षा निकाय, पर्यटन व्यवसायी तथा सरोकारवाला अन्य निकायबीच सूचना आदान प्रदानको प्रक्रिया प्रभावकारी हुने र पर्यटन क्षेत्रको सुरक्षित र व्यवस्थित विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसका लागि उक्त सिस्टममा विदेशी नागरिक नेपाल आएपछि कहाँ–कहाँ जान्छन्, कहाँ बस्छन् भन्ने सामान्य सूचनाहरू रहने छन् ।

सम्बन्धित खबर

जनसांख्यिक संकटतर्फ युरोप : शताब्दीको अन्त्यसम्म ‘वृद्ध महादेश’ बन्ने

जनसांख्यिक संकटतर्फ युरोप : शताब्दीको अन्त्यसम्म ‘वृद्ध महादेश’ बन्ने
खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले पायो आधिकारिता

खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको ‘हाम्रो पार्टी नेपाल’ले पायो आधिकारिता
४ महिनामै खर्ब नजिक निर्यात, आयात ६ खर्ब माथि

४ महिनामै खर्ब नजिक निर्यात, आयात ६ खर्ब माथि
सर्वोच्च अदालत तोडफोड र आगजनी गर्ने पक्राउ

सर्वोच्च अदालत तोडफोड र आगजनी गर्ने पक्राउ
एआईसँग बनाइने सम्बन्धको अर्थ दिने शब्द बन्यो क्याम्ब्रिज शब्दकोशको ‘वर्ष शब्द’

एआईसँग बनाइने सम्बन्धको अर्थ दिने शब्द बन्यो क्याम्ब्रिज शब्दकोशको ‘वर्ष शब्द’
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १३ वटा दल दर्ता

राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि १३ वटा दल दर्ता

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

वेबस्टोरिज

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories

