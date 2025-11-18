+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

प्राध्यापकहरूको लापरबाहीले एसईई र १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशन ढिलाइ हुन्छ : शिक्षामन्त्री

चार–पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न नौ महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ७ गते १८:५२

७ मंसिर, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राध्यापकहरूको लापरबाहीका कारण माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई) र १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने गरेको बताएका छन् ।

आइतबार भक्तपुरमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ३२औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

चार–पाँच लाख विद्यार्थीको परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न नौ महिनाभन्दा बढी लाग्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताए ।

मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयहरूबीच सम्बन्धन दिनमा मात्रै केन्द्रित हुँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘एसईई र १२ कक्षामा जम्मा ४/५ लाख विद्यार्थी मात्र हुन्छन् । तर, पनि नतिजा निकाल्नका लागि ८/९ महिना लाग्छ । यस्तो हुनुमा प्राध्यापकहरूको लापरबाही देखिन्छ । यस्ता कुराहरूको समाधान गर्नैपर्छ ।’

उनले अगाडि भने, ‘मन्त्रालयको पूँजीगत बजेटको एक प्रतिशत बजेट विश्वविद्यालयका लागि आओस् भन्नका लागि हामी त्यसमा काम गरिरहेका छौं । अहिले विश्वविद्यालयहरूको ध्यान सम्बन्धन दिनेमा मात्र हुन्छ । विश्वविद्यालयहरूमा कसले धेरै सम्बन्धन दिने भन्ने कुरामा प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो अवस्था छ । तर विद्यार्थी संख्या विस्तारै घट्दै गएको अवस्था छ ।’

उनले खोज र अनुसन्धानात्मक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए ।

महावीर पुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्वविद्यालय मर्ज र विघटनको प्रस्ताव

विश्वविद्यालय मर्ज र विघटनको प्रस्ताव
महावीर पुनको शानदार शुरुआत

महावीर पुनको शानदार शुरुआत
उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन

उच्च शिक्षा मापदण्ड विधेयकको मस्यौदा परिवर्तन गर्न कार्यदल गठन
विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन शिक्षामन्त्रीका दुई विकल्प

विश्वविद्यालयबाट प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन शिक्षामन्त्रीका दुई विकल्प
वायरिङ नहुँदा शिक्षा मन्त्रालय अँध्यारै, कर्मचारी तनावमा 

वायरिङ नहुँदा शिक्षा मन्त्रालय अँध्यारै, कर्मचारी तनावमा 
‘निर्णय दिन कर्मचारी डराउँछन्, हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्नु पर्‍यो क्या’

‘निर्णय दिन कर्मचारी डराउँछन्, हुन्छ भने हुन्छ, हुन्न भने हुन्न भन्नु पर्‍यो क्या’

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories
नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

नेपाली फिल्म जगतका ५ सुन्दर पुराना नायिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित