पुदिनाको भाउ बढ्यो

- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबार पुदिनाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँले बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- सोमबार पुदिनाको भाउ प्रतिकिलो ५ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ, जुन आइतबारको ५ सय २५ रुपैयाँभन्दा बढी हो।
- साउन अन्तिम साता पुदिनाको भाउ प्रतिकिलो २७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।
८ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा पुदिनाको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सोमबार पुदिनाको भाउ बढेको देखाएको हो ।
सोमबार पुदिनाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ बढेको हो । आइतबार पुदिनाको थोक भाउ किलोको ५ सय २५ रुपैयाँ थियो । आज सोमबार पुदिना प्रतिकिलो ५ सय ७५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
साउन अन्तिम साता भने पुदिना प्रतिकिलो २७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
