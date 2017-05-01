+
पुदिनाको मूल्य प्रतिकिलो ७८५ रुपैयाँ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ भदौ ११ गते १०:४४

११ भदौ, काठमाडौं । बजारमा पुदिनाको मूल्य बढेको छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले बुधबार पुदिनाको मूल्य बढेको देखाएको हो ।

बुधबार पुदिनाको मूल्य थोकमा प्रतिकिलो २३ रुपैयाँ बढेको हो । मंगलबार पुदिनाको थोक मूल्य किलोको ७६२ रुपैयाँ थियो ।

आज बुधबार पुदिना प्रतिकिलो ७८५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।

साउन अन्तिम साता भने पुदिना प्रतिकिलो २७० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।

पुदिना
