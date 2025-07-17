पुदिनाको भाउ बढ्यो, किलोको कति ?

२६ साउन, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा पुदिनाको भाउ बढेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले सोमबार पुदिनाको भाउ बढेको देखाएको हो ।
सोमबार पुदिनाको भाउ थोकमा प्रतिकिलो ५२ रुपैयाँ बढेको हो । आइतबार पुदिनाको थोक मूल्य किलोको २ सय १८ रुपैयाँ थियो ।
आज सोमबार पुदिना प्रतिकिलो २ सय ७० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
साउन तेस्रो साता भने पुदिना प्रतिकिलो १ सय ९४ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
