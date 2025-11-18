+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
विराटनगर किंग्स 2025 va जनकपुर बोल्ट्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

136/7(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
vs

विराटनगर किंग्स 2025

136/7(20)
WC Series
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
VS
विराटनगर किंग्स 2025
136/7 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

कांग्रेसमा नियमित र विशेष महाधिवेशन मागकर्ताबीच छलफल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १३:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसमा चुनावअघि नियमित महाधिवेशन गर्ने पक्षमा रहेका संस्थापन र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले चार घण्टा छलफल गरेका छन्।
  • सभापति देउवा पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागसहित पार्टी शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका छन्।
  • मंसिर ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनबारे निर्णय गरेपछि फेरि छलफल गर्ने सहमति भएको छ।

८ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा चुनावअघि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा रहेका संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले छलफल गरेका छन् ।

दुई पक्षबीच सोमबार बिहान करिब चार घण्टा छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य आङ्गेलु शेर्पाले जानकारी दिए । सभापति देउवा पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले चुनावअघि नियमित महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागसहित पार्टी शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दै आएका छन् ।

सभापति देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर उनीहरूले निर्वाचन अघि नै १५औं महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग उठाएका थिए ।

संस्थापनइतरका नेता डा.शेखर कोइरालालाई आइतबार भेटेर उनीहरूले सोही मागका लागि दबाब बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आज विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर अभियानको अगुवाई गर्ने नेताहरूलाई भेटेका हुन् ।

केन्द्रीय सदस्य शेर्पाले दुई पक्षको छलफलमा आफूहरूले चुनावअघि महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषय राखेको जानकारी गराए । विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने समय धेरै घर्किसकेको हुँदा अब विशेषमै जोड दिएको शेर्पाले बताए ।

मंसिर ११ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले महाधिवेशनबारे गर्ने निर्णय प्रतीक्षा गरेर फेरि छलफल गर्ने कुरा भएको शेर्पाले जानकारी गराए । उनले भने, ‘महाधिवेशन नगरी चुनावमा जान सकिन्न भन्नेमा हामी सबै एकमत छौैं ।’

छलफलमा विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेताहरू गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, जनक गिरी, सुवास पोखरेल, नारायण भट्टराई, बलदेव तिमिल्सना, युवराज पाण्डे लगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा सहभागी विशेष महाधिवेशनका अगुवाई गर्ने तिमिल्सिनाले भने, ‘उहाँहरूले नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाकबाट हुने गरी कार्यतालिका ल्याउन सकिने बताउनु भयो । हामीले समय धेरै घर्किएको हुँदा अब विशेषको महाधिवेशनको विकल्प नभएको बतायौं ।’

आङ्गेलु शेर्पा नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चुम्बनको इतिहास कति पुरानो ? वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए यस्तो रहस्य

चुम्बनको इतिहास कति पुरानो ? वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए यस्तो रहस्य
हाम्रो पार्टी नेपालले लियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र

हाम्रो पार्टी नेपालले लियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
वर्षा लेख्छिन् : यो समाजमा बाँच्न मलाई निकै गाह्रो भैसक्यो

वर्षा लेख्छिन् : यो समाजमा बाँच्न मलाई निकै गाह्रो भैसक्यो
जारी २, मनबिनाको धन, जेरी अन टपले कति कमाए ?

जारी २, मनबिनाको धन, जेरी अन टपले कति कमाए ?
चार महिनामा वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व संकलन ७५ अर्ब ५८ करोड

चार महिनामा वीरगञ्ज भन्सारको राजस्व संकलन ७५ अर्ब ५८ करोड
मध्यपहाडी राजमार्ग : पोखराको हरिचोक–याम्दी खण्ड स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा   

मध्यपहाडी राजमार्ग : पोखराको हरिचोक–याम्दी खण्ड स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा   

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories
विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

विश्वका ५ साइकलमैत्री सहर

7 Stories
विश्वकै खतरनाक ५ जेल

विश्वकै खतरनाक ५ जेल

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित