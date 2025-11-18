+
+
गुरुङ फिल्मको ओटीटी प्लाटफर्म ‘रोधिफ्ल्क्सि’ लन्च, ‘कर्मको बाटो’ रिलिज

२०८२ मंसिर ८ गते १४:११
२०८२ मंसिर ८ गते १४:११

  • गुरुङ फिल्मको पहिलो ओटीटी प्लाटफर्म 'रोधिफ्ल्क्सि' निर्देशक भोज गुरुङको कम्पनी मुनाल फिल्म्सले लन्च गरेको छ।
  • विश्व टेलिभिजन दिवसको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको 'रोधिफ्ल्क्सि'मा भविष्यमा अन्य भाषाका फिल्म, म्यूजिक भिडियो र सिरिज अपलोड गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
  • दर्शकले अहिले गुगल प्ले स्टोरबाट एप डाउनलोड गरी 'कर्म क्याँ' फिल्म हेर्न सक्नेछन् भने आइओएसमा चाँडै आउने निर्देशक गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

पोखरा । गुरुङ फिल्मको पहिलो ओटीटी प्लाटफर्म ‘रोधिफ्ल्क्सि’ लन्च गरिएको छ । निर्देशक भोज गुरुङको कम्पनी मुनाल फिल्म्सले रोधि टिभीपछि गुरुङ फिल्मको पहिलो ओटीटीको रुपमा ‘रोधिफ्ल्क्सि’ ल्याएको हो ।

यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा ओटीटी संचालनमा आएको जानकारी दिइयो । विश्व टेलिभिजन दिवसको अवसरमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको यो ओटीटीमा भविष्यमा अन्य भाषाका फिल्म, म्यूजिक भिडियो र सिरिज अपलोड गर्ने लक्ष्य छ ।

दर्शकले अहिले एन्ड्रोइड (गुगल प्ले स्टोर) मार्फत एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । साथै, ब्राउजरमा रोधिफ्ल्क्सि डटकममार्फत पनि हेर्न सकिने जनाइएको छ । आइओएसमा भने चाँडै आउने निर्देशक गुरुङले जानकारी दिए ।

ओटीटीमा दर्शकले पहिलो फिल्मको रुपमा ‘कर्म क्याँ’ अर्थात ‘कर्मको बाटो’ हेर्न पाउनेछन् । मुलुकका विभिन्न स्थानमा स्क्रिनिङ भैसकेको यो फिल्म ओटीटीमा आउने पहिलो गुरुङ फिल्म समेत बनेको छ ।

नेपालीभाषामा ओटीटी प्लाटफर्म संचालनमा रहेपनि आदिवासी फिल्मतर्फ पनि ओटीटी संचालनमा थिएनन् ।

ओटीटी प्लाटफर्म रोधिफ्ल्क्सि
प्रतिक्रिया

धर्मेन्द्रको निधनले भारतीय सिनेमामा एक युगको अन्त्य : मोदी
राष्ट्रपति भेट्न पुगे कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेता
थ्रिलिङ म्याचमा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई ९ रनले हरायो
सुदूरपश्चिममा ४६ हजार नयाँ मतदाता थपिए
डा.मंगल रावलले चिकित्सक संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने
जेनजी आन्दोलन : सर्वोच्च र अख्तियारसहित प्रहरीमा १ सय ४ जाहेरी

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

