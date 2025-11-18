विक्रम धमलाको ‘दर्शन ढुङ्गा’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक विक्रम धमलाले नयाँ गीत ‘दर्शन ढुङ्गा’ सार्वजनिक गरेका छन् जसमा दैनिक जीवनको तनाव भुल्नुपर्ने भाव व्यक्त गरिएको छ।
- गीत ‘दर्शन ढुङ्गा’ प्रदीप लम्सालले लेखेका हुन् र बाँस्तोलाको संगीत तथा श्यामश्वेत रसाइलीले एरेन्ज र मिक्सिङ गरेका छन्।
- भिडियोमा विक्रम धमला र उमा कार्की फिचर्ड छन् भने विकास धमलाले सम्पादन र कलर संयोजन गरेका छन्।
काठमाडौं । गायक विक्रम धमलाले नयाँ गीत ‘दर्शन ढुङ्गा’ ल्याएका छन् । दैनिक जीवनमा आउने तनावलाई भुलेर अर्थपूर्ण ढंगले जिउनुपर्छ भन्ने भावको गीतलाई प्रदीप लम्सालले लेखेका हुन् । गीतमा विक्रमश्री बाँस्तोलाको संगीत छ भने श्यामश्वेत रसाइलीले एरेन्ज तथा मिक्सिङ गरेका छन् ।
रमाइलो माहोलको दृश्य उतारिएको गीतको भिडियोमा गायक विक्रम स्वयं र उमा कार्की फिचर्ड छन् । अरुण न्यौपानेले खिचेको भिडियोलाई विकास धमलाले सम्पादन तथा कलर संयोजन गरेका छन् । मेकअप आर्टिस्ट सम्झना सेन्चुरी हुन् ।
लामो समयदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय विक्रमले आफ्नै शब्द तथा संगीतमा ‘मुस्कानभित्र रोदन मेरो’ गीतबाट संगीतमा पाइला चालेका थिए । त्यसपछि ‘महसुस’ र ‘आहत’ गरी दुई सोलो एल्बम निकालेका विक्रमका साँच्चै के हो माया, महसुस, मादलु लगायत गीत रुचाइएका छन् । भोजपुरदेखि, फूलको गमला, शुभ तिहार लगायत अन्य गीत पनि उनका सार्वजनिक छन् ।
सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय भएपनि आफ्नो पेसागत कामले नयाँ गीत ल्याउन ढिलाइ भएको विक्रमले बताए । ‘संगीतको भोक अति नै छ, तर पारिवारिक र पेसागत कामका कारण छिटो–छिटो गीत ल्याउन सकिरहेको छैन । अब सकेसम्म गीत-संगीतमा उपस्थिति जनाइरहने प्रयासमा छु,’ विक्रमले भने, ‘पछिल्लो समय गीत तथा म्युजिक भिडियो निर्माण अनावश्यक खर्चिलो हुँदा पनि हामीजस्ता धेरै कलाकारलाई गाह्रो बनाइरहेको छ ।’
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4