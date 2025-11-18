News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल एसबीआई बैंकले चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- लाभांशमा करसहित ५ प्रतिशत नगद र ४ प्रतिशत बोनस सेयर समावेश छन्।
- लाभांश राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपछि वितरण हुनेछ।
९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको छ ।
बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । जसमा करसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश र ४ प्रतिशत बोनस सेयर छ ।
यो लाभांश राष्ट्र बैंकको स्वीकृति तथा आगामी साधारणसभाबाट पारित भएपश्चात वितरण हुने बैंकले जनाएको छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३९५ रुपैयाँ हाराहारीमा छ । चुक्ता पूँजी १० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4