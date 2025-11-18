+
विराटनगरको प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी

प्लास्टिक बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गरिएको स्थानबाट करिब सवा ९ बजेबाट सुरु भएको आगलागी करिब ११ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो ।

२०८२ मंसिर ९ गते १२:५७

९ मंसिर, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका– ७ मा रहेको प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी भएको छ । मंगलबार बिहान सरस्वती प्लास्टिक उद्योगमा आगलागी भएको हो ।

प्लास्टिक बनाउन प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गरिएको स्थानबाट करिब सवा ९ बजेबाट सुरु भएको आगलागी करिब ११ बजे नियन्त्रणमा आएको थियो ।

आगो नियन्त्रणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको २ वटासहित दुहबी, सुन्दरहरैचा, बेलबारी नगरपालिकाको दमकल पनि प्रयोग गरिएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार आगलागीको कारण खुलेको छैन । क्षतिको विवरण पनि संकलन भइरहेको छ ।

प्लास्टिक उद्योग
