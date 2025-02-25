News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट-जर्मेनले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा इंग्लिस क्लब टोटनहामलाई ५-३ गोलअन्तरले पराजित गरेको छ।
- खेलमा भिटिन्हाले ह्याट्रिक पूरा गर्दै पीएसजीको जितमा मुख्य भूमिका खेलेका थिए भने टोटनहामले दुईपटक अग्रता लिएको थियो।
- जितपछि पीएसजी ५ खेलमा १२ अंकसहित दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने टोटनहाम ८ अंकसहित १६औं स्थानमा छ।
११ मंसिर, काठमाडौं । भिटिन्हाको ह्याट्रिक मद्दतमा युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा फ्रेन्च क्लब पीएसजीले इंग्लिस क्लब टोटनहाममाथि जित हासिल गरेको छ ।
८ गोल भएको रोमाञ्चक खेलमा पीएसजी ५-३ गोलअन्तरले विजयी भएको हो । पहिलो हाफ १-१ को बराबरीमा सकिएको भएपनि दोस्रो हाफमा थप ६ गोल भएका हुन् ।
खेलमा सुरुवाती अग्रतादेखि दुईपटकसम्म टोटनहामले अग्रता लिएको भएपनि जित हासिल गर्न भने सकेन ।
३५औं मिनेटमा रिचार्लिसनले गोल गर्दै टोटनहामलाई अग्रता दिलाएका थिए । ४५औं मिनेटमा पीएसजीका भिटिन्हाले बराबरी गोल गरेपछि पहिलो हाफ १-१ मा सकिएको थियो ।
दोस्रो हाफको ५०औं मिनेटमा रान्डल कोलो मुआनीले गोल गर्दै टोटनहामलाई फेरि अग्रता दिलाए । त्यसको ३ मिनेटपछि भिटिन्हाले पुन: गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
५९औं मिनेटमा फाबियन रुइज र ६५औं मिनेटमा विलियन पाचोले गोल गर्दा पीएसजी ४-२ ले अघि बढ्यो ।
७२औं मिनेटमा कोलो मुआनीले फेरि गोल गर्दै टोटनहामलाई खेलमा फेरि फर्काउने संकेत दिए । तर ७६औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै भिटिन्हाले ह्याट्रिक पूरा गरे र पीएसजी ५-३ ले विजयी भयो ।
जितपछि च्याम्पियन्स लिग अंकतालिकामा ५ खेलमा १२ अंकसहित पीएसजी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । ८ अंक भएको टोटनहाम १६औं स्थानमा छ ।
अन्य खेलहरूमा रियल मड्रिडले ओलम्पियाकसलाई ४-३ गोलअन्तरले हराउँदला लिभरपुल पीएसभी इन्डोभेनसँग ४-१ ले पराजित भयो ।
आर्सनलले बायर्न म्युनिख माथि ३-१ को जित हासिल गर्यो ।
