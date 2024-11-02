+
कैलालीमा छुट्टाछुट्टै घटनामा २ जनाको मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते ९:१२

कैलाली । जिल्लामा आइतबार भएका छुट्टाछुट्टै घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

चुरे गाउँपालिका–६ बुङगामा ३६ वर्षीया निर्मला देवी थापाको रुखबाट लडेर मृत्यु भएको छ । दिउँसो करिब साढे २ बजेको समयमा घर नजिकैको जंगलमा स्याउला काट्ने क्रममा उनी रुखबाट लडेर गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । उपचारका लागि अत्तरिया अस्पताल लगिएकोमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, कैलारी गाउँपालिका–६ घर भई धनगढी उपमहानगरपालिका–९ बस्ने ४० वर्षीय राजेश चौधरीको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ ।

बुधबार साँझपख मोहना नदीमा माछा मार्ने क्रममा पानीमा डुबेका उनलाई उद्धार गरी सेती प्रादेशिक अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।

कैलाली
