+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

160/3 (20)
विराटनगर किंग्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

4/0(0.3)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

११७ बलमा १५७ रन आवश्यक

कर्णाली याक्स 2025

160/3(20)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

4/0(0.3)
WC Series
कर्णाली याक्स 2025
160/3 (20)
VS
११७ बलमा १५७ रन आवश्यक
विराटनगर किंग्स 2025
4/0 (0.3)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहाकार यरमकको अपार्टमेन्टमा छापामारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १२ गते १७:४८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • युक्रेनको भ्रष्टाचार प्रतिरोधी निकायले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहाकार एन्ड्री यरमकको निवासमा छापा मारेको छ।
  • यरमकमाथि १० करोड डलर भ्रष्टाचार आरोप लागेको छ तर जेलेन्स्कीमाथि कुनै आरोप छैन।
  • यरमकले रूसविरुद्ध युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र अमेरिकासँग शान्ति वार्तामा प्रमुख वार्ताकार हुन्।

१२ मंसिर, काठमाडौं । युक्रेनको भ्रष्टाचार प्रतिरोधी निकायले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई प्रमुख सल्लाहाकार एन्ड्री यरमकको निवासमा छापा मारेको छ ।

भ्रष्टाचार प्रतिरोधी दुई संस्थाले जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहाकार यरमकको अपार्टमेन्टमा छापामारी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पुष्टि गरेका छन् ।

तर, जाँचसँग जोडिएका विषयमा भने विस्तृत जानकारी पछि दिने बताइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो शीर्ष अधिकारीमाथि लगाइएको १० करोड डलर भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।

तर, जेलेन्स्की र उनका प्रमुख सल्लाहाकार यरमकमाथि यो अभियोग छैन ।

यरमकले रूसविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । अमेरिकासँगको शान्ति वार्तामा समेत यरमक युक्रेनका तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार हुन् ।

यद्यपि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको जाँचका बीच आलोचकहरूले यरमकको राजीनामा मागिरहेका छन् । उनको पद खतरामा रहेको बताइएको छ ।

एन्ड्री यरमक भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शनिबारदेखि साताका २ दिन पाटन सम्पदा क्षेत्र सवारीसाधन मुक्त

शनिबारदेखि साताका २ दिन पाटन सम्पदा क्षेत्र सवारीसाधन मुक्त
चक्कु देखाउँदै लुटपाट गर्ने समूहका तीन सदस्य पक्राउ

चक्कु देखाउँदै लुटपाट गर्ने समूहका तीन सदस्य पक्राउ
प्रियांक पान्चलको अर्धशतकमा कर्णाली याक्सले विराटनगरलाई दियो १६१ रनको लक्ष्य

प्रियांक पान्चलको अर्धशतकमा कर्णाली याक्सले विराटनगरलाई दियो १६१ रनको लक्ष्य
कांग्रेस प्रवेश गर्ने जेनजीको बाटो महामन्त्रीहरू रोक्दै हुनुहुन्छ : विद्वान गुरुङ

कांग्रेस प्रवेश गर्ने जेनजीको बाटो महामन्त्रीहरू रोक्दै हुनुहुन्छ : विद्वान गुरुङ
ओलीको ‘तिम्रा माताजीलाई नमस्ते’ सार्वजनिक

ओलीको ‘तिम्रा माताजीलाई नमस्ते’ सार्वजनिक
रास्वपा प्रवेश गर्दै पूर्वएआईजी पोखरेलले भने- रविमाथि अन्याय भएको छ, त्यसविरुद्ध लड्न आएको हुँ

रास्वपा प्रवेश गर्दै पूर्वएआईजी पोखरेलले भने- रविमाथि अन्याय भएको छ, त्यसविरुद्ध लड्न आएको हुँ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित