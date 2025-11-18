News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ मंसिर, काठमाडौं । युक्रेनको भ्रष्टाचार प्रतिरोधी निकायले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई प्रमुख सल्लाहाकार एन्ड्री यरमकको निवासमा छापा मारेको छ ।
भ्रष्टाचार प्रतिरोधी दुई संस्थाले जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहाकार यरमकको अपार्टमेन्टमा छापामारी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यमले पुष्टि गरेका छन् ।
तर, जाँचसँग जोडिएका विषयमा भने विस्तृत जानकारी पछि दिने बताइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो शीर्ष अधिकारीमाथि लगाइएको १० करोड डलर भ्रष्टाचारको आरोपको सामना गरिरहेका छन् ।
तर, जेलेन्स्की र उनका प्रमुख सल्लाहाकार यरमकमाथि यो अभियोग छैन ।
यरमकले रूसविरुद्धको युद्धमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन् । अमेरिकासँगको शान्ति वार्तामा समेत यरमक युक्रेनका तर्फबाट प्रमुख वार्ताकार हुन् ।
यद्यपि भ्रष्टाचारसँग जोडिएको जाँचका बीच आलोचकहरूले यरमकको राजीनामा मागिरहेका छन् । उनको पद खतरामा रहेको बताइएको छ ।
