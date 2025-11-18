करहिया वनमा एक करोड लागतमा पर्यटकीय पार्क 

१३ मंसिर, बुटवल । तिलोत्तमाको करहिया सामुदायिक वनमा चार करोड लागतको गुरुयोजना बनाएर पर्यटकीय पार्क (उद्यान) बनेको छ । वडा नं ८ प्रदीपनगरस्थित वन समितिको कार्यालयसंगैको खुला ठाउँमा २०७९ सालदेखि आकर्षक पार्क बनाउन सुरु भएको थियो । वन समितिले उक्त ठाउँमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्राउने र पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आकर्षक हरियाली पार्क निर्माण गरेको हो ।
वन समिति, तिलोत्तमा नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयको समेत आर्थिक सहयोगमा पार्क निर्माण कार्य अघि बढेको समूहका अध्यक्ष हरिलाल पाण्डेले बताए । हालसम्म पार्कमा सौन्दर्यीकरण गर्न करिब एक करोड खर्च भएको पाण्डेले बताए ।
४ करोड लागतको गुरुयोजना अनुसार बनेको पार्कलाई भविष्यमा क्षेत्रफल बढाएर विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित क्रमश: काम अघि बढाइने पार्क निर्माण समिति संयोजक बाबुराम खरेलले बताए ।
पार्क नजिकै पिकनिक स्पट र सभा हल समेत बनेको छ । पार्कमा बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री, विश्रामका लागि हरियालीयुक्त बगैँचा, पदमार्ग लगायतका विविध संरचनाहरू निर्माण हुँदै छन् ।
पार्कमा कंक्रिटजन्य भन्दा काठको प्रयोग गरी प्राकृतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । पार्कमा बुद्धको मूर्ति, वाटर फाउन्टेनलगायतका संरचना बनाउन बाँकी रहेको खरेलले बताए ।
पार्कको निर्माणले शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेहरुका लागि उत्साहित बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले शहरी क्षेत्रका सामुदायिक वनमा कम्तीमा एउटा पार्क बनाउने सरकारको योजनाअनुसार करहिया वनले पनि पार्क निर्माण अघि बढाउनु सकारात्मक भएको बताए ।
पार्कको निर्माणले वन क्षेत्रको व्यवस्थित उपयोग, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आय–आर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताए ।
उनले नेपालका वनहरूलाई पर्यावरण नबिग्रने गरी वैज्ञानिक ढंगले सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिमैत्री पर्यटकीय पुर्वाधार बनाई पर्यटक भित्राउने र आयआर्जन गर्नेतिर तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने नगरप्रमुख खाँणले बताए ।
यो पार्कले पर्यावरण संरक्षणसँगै गाउँको पहिचान बढ्नुका साथै पर्यटन विकासका अवसर सिर्जना हुने वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।
निर्माणाधीन पार्क पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–देवदह खण्ड अन्तर्गत फायरलाइनबाट तीन किलोमिटर दक्षिण र मणिग्राम–देवदह मार्ग अन्तर्गत शिवपुरबाट एक किलोमिटर उत्तर नजिकको दूरीमा छ । पार्कको डिजाइन पुष्प व्यवसायी रमेश पाण्डेले गरिरहेका छन् । उनले यो पार्कलाई रुपन्देहीकै नमूना र आकर्षक बनाउने गरी काम भइरहेको बताए ।
