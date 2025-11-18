+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

32/3 (7.4)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

पोखरा एभेन्जर्स 2025

32/3(7.4)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
32/3 (7.4)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

करहिया वनमा एक करोड लागतमा पर्यटकीय पार्क 

पर्या-पर्यटनमार्फत आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्राउने गरी कूल चार करोड लागतको गुरुयोजना अनुसार हाल एक बिघामा बनिरहेको पार्क भविष्यमा क्षेत्रफल बढाएर विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।

0Comments
Shares
टोपराज शर्मा टोपराज शर्मा
२०८२ मंसिर १३ गते ११:४८

१३ मंसिर, बुटवल । तिलोत्तमाको करहिया सामुदायिक वनमा चार करोड लागतको गुरुयोजना बनाएर पर्यटकीय पार्क (उद्यान) बनेको छ । वडा नं ८ प्रदीपनगरस्थित वन समितिको कार्यालयसंगैको खुला ठाउँमा २०७९ सालदेखि आकर्षक पार्क बनाउन सुरु भएको थियो । वन समितिले उक्त ठाउँमा आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्राउने र पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आकर्षक हरियाली पार्क निर्माण गरेको हो ।

वन समिति, तिलोत्तमा नगरपालिका र डिभिजन वन कार्यालयको समेत आर्थिक सहयोगमा पार्क निर्माण कार्य अघि बढेको समूहका अध्यक्ष हरिलाल पाण्डेले बताए । हालसम्म पार्कमा सौन्दर्यीकरण गर्न करिब एक करोड खर्च भएको पाण्डेले बताए ।

४ करोड लागतको गुरुयोजना अनुसार बनेको पार्कलाई भविष्यमा क्षेत्रफल बढाएर विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित क्रमश: काम अघि बढाइने पार्क निर्माण समिति संयोजक बाबुराम खरेलले बताए ।

पार्क नजिकै पिकनिक स्पट र सभा हल समेत बनेको छ । पार्कमा बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्री, विश्रामका लागि हरियालीयुक्त बगैँचा, पदमार्ग लगायतका विविध संरचनाहरू निर्माण हुँदै छन् ।

पार्कमा कंक्रिटजन्य भन्दा काठको प्रयोग गरी प्राकृतिक संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने छ । पार्कमा बुद्धको मूर्ति, वाटर फाउन्टेनलगायतका संरचना बनाउन बाँकी रहेको खरेलले बताए ।

पार्कको निर्माणले शहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रमा प्रकृतिसँग रमाउन चाहनेहरुका लागि उत्साहित बनाएको स्थानीयको भनाइ छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले शहरी क्षेत्रका सामुदायिक वनमा कम्तीमा एउटा पार्क बनाउने सरकारको योजनाअनुसार करहिया वनले पनि पार्क निर्माण अघि बढाउनु सकारात्मक भएको बताए ।

पार्कको निर्माणले वन क्षेत्रको व्यवस्थित उपयोग, पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन तथा स्थानीय आय–आर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने उनले बताए ।

उनले नेपालका वनहरूलाई पर्यावरण नबिग्रने गरी वैज्ञानिक ढंगले सदुपयोग गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै प्रकृतिमैत्री पर्यटकीय पुर्वाधार बनाई पर्यटक भित्राउने र आयआर्जन गर्नेतिर तीनै तहका सरकारको ध्यान जानुपर्ने नगरप्रमुख खाँणले बताए ।

यो पार्कले पर्यावरण संरक्षणसँगै गाउँको पहिचान बढ्नुका साथै पर्यटन विकासका अवसर सिर्जना हुने वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

निर्माणाधीन पार्क पूर्वपश्चिम राजमार्गको बुटवल–देवदह खण्ड अन्तर्गत फायरलाइनबाट तीन किलोमिटर दक्षिण र मणिग्राम–देवदह मार्ग अन्तर्गत शिवपुरबाट एक किलोमिटर उत्तर नजिकको दूरीमा छ । पार्कको डिजाइन पुष्प व्यवसायी रमेश पाण्डेले गरिरहेका छन् । उनले यो पार्कलाई रुपन्देहीकै नमूना र आकर्षक बनाउने गरी काम भइरहेको बताए ।

पर्यटकीय पार्क
लेखक
टोपराज शर्मा

शर्मा अनलाइनखबरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाङबाट एमाले महाधिवेशनका लागि २३ प्रतिनिधि सर्वसम्मत

दाङबाट एमाले महाधिवेशनका लागि २३ प्रतिनिधि सर्वसम्मत
पानीफोटो : नाटक, फिल्म र किताब

पानीफोटो : नाटक, फिल्म र किताब
एनपीएल : लुम्बिनी लायन्सले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै

एनपीएल : लुम्बिनी लायन्सले टस जितेर पहिले बलिङ गर्दै
देउवासँग आज पनि कार्यवाहक सभापति र दुई महामन्त्रीले छलफल गर्दै

देउवासँग आज पनि कार्यवाहक सभापति र दुई महामन्त्रीले छलफल गर्दै
डीसीएलको अक्सनदेखि फ्लडलाइटमा एनपीएल हुँदासम्मको सुवास शाहीको अनुभव

डीसीएलको अक्सनदेखि फ्लडलाइटमा एनपीएल हुँदासम्मको सुवास शाहीको अनुभव
जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहकार यरमाकले दिए राजीनामा

जेलेन्स्कीका प्रमुख सल्लाहकार यरमाकले दिए राजीनामा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित