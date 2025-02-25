+
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज :

डीसीएलको अक्सनदेखि फ्लडलाइटमा एनपीएल हुँदासम्मको सुवास शाहीको अनुभव

२०८२ मंसिर १३ गते १०:४९ २०८२ मंसिर १३ गते १०:४९

१३ मंसिर, काठमाडौं । एनपीएल आयोजना भइरहँदा एकदमै खुशी लागेको छ । नेपाली क्रिकेट सही दिशामा अघि बढेको छ ।

हामीले एसपीए कपदेखि प्रतियोगिता गर्न सुरु गरेको हो । धनगढी क्रिकेट लिगबाट अक्सन गरेको हो । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा लैजानुपर्छ भने देशभरको सहरहरुलाई समावेश गरेर खेलाडीको अक्सन गरेको । अहिले एनपीएल यसरी चल्दै गर्दा डिपीएलको पनि सफलता मानेका छौं ।

यसअघि चएका फ्रेन्चाइज लिग डीपीएल, ईपीएल, पीपीएलको पनि ठूलो योगदान छ । एनपीएलको भविष्य राम्रो छ । लगानी गर्नेहरु पनि तयार भएर आउनु भएको छ । क्रिकेटलाई माथि पुर्‍याउन क्यानले टिमले रिभेन्यु जेनेरेट गर्नुपर्छ ।

बिस्तारै होम एण्ड अवेमा जान्छ । मैदानहरु बन्दैछ । सरकारले पनि पूर्वाधारमा ध्यान दिएको छ । ग्रनसरुटमा पनि कामहरु भइरहेको छ र क्यानले पनि ग्रनसरुटमा बाम गर्न इच्छाशक्ति देखाएको छ ।

आर्थिक रुपमा मात्र नभएर पर्यटन र एकताको लागि पनि यसले सहयोग गर्छ । क्रिकेट युनाइटेड्स नेपाल भन्ने नारा पनि छ ।

एनपीएललाई अर्को लेभलमा लैजाने छँदैछ । मुख्य लक्ष्य आईसीसीको मेजर इभेन्ट नेपालमा गर्ने हो । अब विश्वकप खेल्ने मात्र होईन कि विश्वकप जपत्ने र भविष्यमा नेपालमा पनि आयोजना गर्ने लक्ष्यका साथ लाग्नुपर्छ ।

फ्लडलाइटमा गेम भइरहेको छ । अब ब्रोडकास्टबाट अझ धेरै रिभेन्यु बनाउन सकिन्छ । होम एण्ड अवेमा गयो भने त्यसले पनि रिभेन्युमा सहयोग गर्छ । जर्सी मचेन्डाइजहरू बिक्री भइरहेको छ ।

आज रमाइलो खेल हुन्छ जस्तो लाग्छ । गत वर्ष फाइनलपछि जनकपुर र सुदूरपश्चिम पहिलो पटक खेल्दै छ । फ्यानहरुले पर्खिरहेका छन् । आज शनिबार टिकट पनि सोल्ड आउट भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम मात्र नभएर नेपाली क्रिकेटलाई नै सपोर्ट रहन्छ । जहाँबाट खेले पनि क्रिकेट नै जित्ने हो ।

सुवास शाही धनगढी क्रिकेट एकेडेमीको अध्यक्ष र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान र खेलग्राम विकास समितिका अध्यक्ष हुन् ।

लेखक
अनलाइनखबर
