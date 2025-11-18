होटलमा हुने अनैतिक क्रियाकलाप बन्द गराउन माग राखेर जनकपुरमा प्रदर्शन

१३ मंसिर, जनकपुरधाम । अनैतिक क्रियाकलाप गराउनेलाई कानुनी कारबाही एवं त्यस्ता गतिविधि रोक्न माग गर्दै जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ ।
जनकपुरको पिँडाडीचोक स्थित केही होटल र गेस्टहाउसमा लामो समयदेखि देह व्यापार (यौनजन्य क्रियाकलाप) भइरहेको भन्दै स्थानीयहरू सडकमा आएका हुन् ।
देह व्यापारले समाजमा नकारात्मक असर परेको र बस्ती बदनाम बन्दै गएको भन्दै त्यसलाई बन्द गराउन स्थानीयहरूको माग छ।
जनक नगर सोसाईटी पिराडीले देह व्यपार (यौन जन्य) क्रियाकलाप विरुद्ध जनचेतना अभियान सुरु गरेको हो ।
कमिसनका लागि अनैतिक यौन क्रियाकलापलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूले धनुषा प्रहरी प्रशासनविरुद्ध पनि नाराबाजी गरेका हुन् ।
यौनजन्य क्रियाकलाप गराउने होटेल तथा गेष्टहाउसा सञ्चालकलाई समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
