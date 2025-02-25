जनकपुर बोल्ट्सले टस जितेर ब्याटिङ गर्दै

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को आजको दोस्रो खेलमा जनकपुर बोल्ट्सले पहिले ब्याटिङ गर्दैछ । जनकपुरले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम र जनकपुर एनपीएलमा चौथो पटक प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् । पहिलो संस्करणमा यी दुई टोली तीनपटक भिड्दा सुदूरपश्चिमले दुई र जनकपुरले एकपटक जितेका थिए ।
लिग चरण र प्लेअफमा सुदूरपश्चिम विजयी हुँदा फाइनलमा जनकपुरले बदला लिंदै सुदूरपश्चिमलाई हराएर उपाधि जितेको थियो ।
जनकपुरको टिममा एक परिवर्तन भएको छ । कप्तान अनिल शाहको स्थानमा आदित्य महता पहिलो रोजाइमा आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम रोयल्सले पनि एक परिवर्तन गरेको छ । नरेन साउँदको स्थानमा मिलन बोहरा पहिलो रोजाइमा खेल्दैछन् ।
दोस्रो संस्करणमा सुदूरपश्चिम लयमा छ । सुदूरपश्चिमले अहिलेसम्म खेलेको सबै चार खेल जित्दै एक्लो अपराजित टोलीको रुपमा छ ।
अर्कोतर्फ साविक विजेता जनकपुर भने यस सिजन खेलेको तीनवटै खेलमा पराजित हुँदै जितविहीन छ ।
