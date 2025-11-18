+
चमेरो र छेपारा मारेको भन्दै २५ लाख जङ्गली बिरालो मार्दै न्युजिल्यान्ड

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १६:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • न्युजिल्यान्ड सरकारले सन् २०५० सम्ममा देशबाट जङ्गली बिरालाहरूलाई पूर्ण रूपमा मार्ने निर्णय गरेको छ।
  • संरक्षण मन्त्री तामा पोटाकाले ती बिरालाहरूलाई 'प्रिडेटर फ्री २०५०' कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए।
  • जङ्गली बिरालाहरूले सानो पुच्छर भएका चमेरो र दक्षिणी डोटरल चरालाई मार्ने र टोक्सोप्लाज्मोसिस रोग फैलाउने जानकारी दिइएको छ।

१३ मंसिर, काठमाडौ । न्युजिल्यान्ड सरकारले सन् २०५० सम्ममा देशबाट जङ्गली बिरालाहरूलाई पूर्ण रूपमा मार्ने निर्णय गरेको छ।

यसको उद्देश्य देशका अन्य कमजोर जीवजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूलाई बचाउनु रहेको छ । बिरालाहरूले यिनको शिकार गर्छन्। संरक्षण मन्त्री तामा पोटाकाले जङ्गली बिरालाहरूलाई अत्यन्तै खतरनाक बताए।

उनले ती बिरालाहरूलाई अब ‘प्रिडेटर फ्री २०५०’ कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताए। यो कार्यक्रम सन् २०१६ मा चरा, चमेरो, छेपारा र कीराहरूका लागि खतरा उत्पन्न गर्ने आक्रामक प्रजातिहरूलाई समाप्त गर्न सुरु गरिएको थियो।

पोटाकाका अनुसार, यी बिरालाहरू शिकारी हुन्छन् । यिनीहरू घरपालुवा बिरालाहरूभन्दा फरक, मानिसहरूबाट टाढा बस्छन् र पूर्ण रूपमा शिकार गरेर मात्र जीवित रहन्छन्।

यी बिरालाहरू न्युजिल्यान्डका जङ्गलहरू र टाढाका टापुहरूमा बस्छन्। यिनको सङ्ख्या करिब २५ लाखभन्दा बढी छ। यी बिरालाहरू एक मिटरसम्म लामा हुन सक्छन् र तौल ७ किलोसम्म हुन्छ।

पोटाकाले एक हप्तामा जङ्गली बिरालाहरूले १०० भन्दा बढी सानो पुच्छर भएका चमेरोहरूलाई मारिदिएको बताए । साथै, उनीहरूले स्टेवार्ट टापुमा पाइने दक्षिणी डोटरल चरालाई पनि लगभग लोप हुने अवस्थामा पुर्‍याइदिएका उनले जानकारी दिए ।

जङ्गली बिरालाहरूले टोक्सोप्लाज्मोसिस नामक खतरनाक रोग पनि फैलाउँछन्, जसले डल्फिन, मानिस र पशुहरूलाई हानि पुर्‍याउँछ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)

