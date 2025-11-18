दाङमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दाङमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट तुलसीपुर–१७ का २६ वर्षीय केदार केसीको मृत्यु भएको छ।
- घोराही–तुलसीपुर खण्डअन्तर्गत नारायणपुर नजिकै भएको दुर्घटनामा केसी सवार मोटरसाइकललाई पिकअपले ठक्कर दिएको थियो।
- ठक्कर दिने पिकअप चालकसहित सवारी नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।
१३ मंसिर, दाङ । दाङमा पिकअप भ्यानको ठक्करबाट मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ । पिकअप भ्यानको ठक्करबाट तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१७ वनकट्टीका २६ वर्षीय केदार केसीको मृत्यु भएको हो ।
तुलसीपुरबाट घोराहीतर्फ जाँदै गरेको लु १ ज ६२५८ नम्बरको पिकअप भ्यानले विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको केसी सवार रा२प ११५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई घोराही–तुलसीपुर खण्डअन्तर्गत घोराही उपमहानगरपालिका–१० नारायणपुरको पशुपति बोर्डिङ स्कूल नजिकै शुक्रबार ठक्कर दिएको थियो ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका केसीको उपचारको क्रममा आज मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
ठक्कर दिने पिकअप भ्यानका चालकसहित सवारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार मृतकको शवलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4