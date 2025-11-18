शिक्षा मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा जलेका सामग्री लिलाममा बिक्री गर्ने

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१४ मंसिर, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा जलेर अवशेषको रुपमा रहेका सामग्री लिलाममा बिक्री गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले तीन दिनभित्र १ हजार ९५५ रूपैयाँ नगद धरौटीसहित निवेदन दिनु सूचना जारी गरेको छ।
‘जेनजी समूहको आन्दोलनबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भएको आगजनीबाट जलेर नष्ट भई अवशेषको रुपमा रहेका फलामका एवं स्टिललगायतका पत्रु सामानहरु तथा तोडफोडबाट भएको मेशिनरी तथा फर्निचरका सामानहरु जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ। मन्त्रालयले लिलाम बढाबढ आह्वान गरेको हो।
फलाम १२१६.५ केजी, कम्प्युटर मनिटरलगायतका ११७ केजी र कचरा ८४.४५ केजी लिलामी बिक्रीका लागि मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ । मन्त्रालयले लिलाम बढाबढ हुने मूल्य ३९ हजार ८८ रूपैयाँ तोकेको छ ।
हेर्नुहोस् शिक्षा मन्त्रालयको सूचना :
