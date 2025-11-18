+
विराटनगरमा आगजनी गर्ने ५ पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १४ गते २०:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा विराटनगरका सरकारी कार्यालय आगजनी गरेको आरोपमा ताजिम अन्सारी पक्राउ परेका छन्।
  • अन्सारी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता हुन् र उनले सरकारी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नता स्वीकारेका छन्।
  • मोरङ प्रहरीले राजिव यादव, अरुण साह सोनार, महेश नेपाल, आवाज पौडेलसहित २३ भन्दा बढीलाई तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ।

१४ मंसिर, विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत २४ भदौमा विराटनगरका सरकारी कार्यालय आगजनी गरेको आरोपमा पाँच जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका स्थानीय नेता ताजिम अन्सारी पनि छन् ।

अमनलाल मोदी सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिव थिए ।

गत २४ भदौमा अन्सारीले सरकारी कार्यालयहरूमा तोडफोड र आगजनीमा उनी संलग्न रहेको प्रहरीले बताएको छ । सरकारी कार्यालय आगजनी र तोडफोड गर्दै गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको देखिएपछि अन्सारीलाई विराटनगरबाट पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरी प्रमुख कवित कटवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्सारी विराटनगर बजारबाट पक्राउ परेका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार तोडफोड र आगजनीमा संलग्नहरु राजिव यादव, अरुण साह सोनार, महेश नेपाल र आवाज पौडेल पनि पक्राउ परेका छन् ।

प्रहरी  आइतबार रंगेलीबाट पनि तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । मोरङ प्रहरीले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न भएको आरोपमा यसअघि २३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

जेनजी आन्दोलन
